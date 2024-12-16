«الكيك بوكسينج للمحترفين» تتوج تويزي بلقب حزام «الإنتركونتيننتال»

فاز نجم منتخبنا الوطني محمد تويزي بلقب حزام الإنتركونتيننتال في فئة فلاي ويت بتفوقه على بطل أوروبا البرتغالي ريكاردو هيلاريو على مدار 5 جولات. وأقيم النزال العالمي أمس في ختام منافسات بطولة الكيك بوكسينج للمحترفين «ليلة القتال» في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة بأبوظبي.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز المقاتل الصربي نيكولا تودوروفيتش بلقب حزام العالم في فئة السوبر ميدل ويت في النزال النهائي لأمسية أبوظبي على نظيره الإسباني جوردي ريكيخو كورونادو بالضربة القاضية، ليرفع رصيده إلى 28 انتصاراً عالمياً و16 ضربة قاضية، محافظاً على حزام العالم في هذه الفئة.

ونظم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج البطولة بالتعاون مع منظمة المحترفين العالمية للكيك بوكسينج (الواكو برو)، بمشاركة 28 مقاتلاً من 24 دولة، وشهدت 14 نزالاً مثيراً بمشاركة نخبة محترفي العالم في مختلف الفئات والأوزان.

وانطلقت البطولة بنزالات البطاقة التمهيدية وأسفرت نتائجها عن فوز البرازيلية ماريا سامواري على الإيطالية اليسيا موروني في فئة فلاي ويت، والمغربي زكريا أحمامو على الجزائري عبدالمنعم باسطه بالضربة القاضية في فئة لايت ويت، والياباني كنسوكي تاكاو على الصيني يوهاو جاو في فئة بان تام ويت.

من جانبه، أعرب عبد الله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن فخره بالنجاحات المهمة التي حققتها الفعاليات في آخر بطولات عام 2024 ضمن موسم أجندتنا الحافل والمتنوع في البطولات والبرامج والمبادرات.

وتوجه النيادي بالشكر والتقدير لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على دعمه المستمر لمسيرة اتحاد اللعبة ولرياضات الكيك بوكسينج والمواي تاي، مشيداً بالمستوى الفني لنخبة محترفي العالم في منافسات البطولة، وفوز بطل الإمارات محمد تويزي في النزال العالمي وتفوقه على بطل أوروبا وحصده حزام الإنتركونتيننتال.