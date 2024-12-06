دبي تستضيف كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة غداً

تستضيف دبي غدًا السبت اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي للملاكمة، بمشاركة ممثلي جميع الدول الأعضاء، في أكبر تجمع دولي ينظمه الاتحاد. وسيتم خلال الحدث الكشف عن الخطة الإستراتيجية للاتحاد لعام 2025.

ويُقام الكونجرس بتنظيم اتحاد الإمارات للملاكمة وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في تأكيد جديد على مكانة الإمارات، كوجهة مفضلة لاستضافة أبرز الاجتماعات والفعاليات الدولية.

ويشمل جدول أعمال الاجتماع مناقشة محاور أساسية تتعلق بمشروعات الاتحاد المستقبلية، والقوانين الجديدة، وسبل تطوير رياضة الملاكمة عالميًا.

كما يُعد فرصة لتقييم الأداء وتعزيز التعاون بين الاتحادات الوطنية.الجدير بالذكر أن الكونجرس العالمي للملاكمة حدث سنوي تنظمه المنظمة الدولية، ويهدف إلى جمع رؤساء الاتحادات من مختلف أنحاء العالم لبحث سبل النهوض بالرياضة واعتماد استراتيجياتها المستقبلية.