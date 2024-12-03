دبي تحتضن كونغرس «دولي الملاكمة» السبت

تستضيف دبي اجتماعات كونغرس الاتحاد الدولي للملاكمة الذي يقام يوم السبت المقبل في قاعة السفينة بفندق جميرا بيتش، بمشاركة كافة الدول الأعضاء وسيتم في الاجتماع الإعلان عن الخطة الاستراتيجية للاتحاد لعام 2025.

كما يتضمن الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المهمة التي تتعلق بعمل الاتحاد ومشاريعه المستقبلية والقوانين الجديدة التي تساهم في تطوير رياضة الملاكمة على مستوى العالم.

ويكثف اتحاد الإمارات للملاكمة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي الاستعدادات لاستضافة الاجتماع الدولي الذي تتطلع إليه جميع الدول الأعضاء من مختلف القارات، حيث يمثل انعقاد الكونجرس الدولي للملاكمة التأكيد على مكانة الدولة ودبي التي أصبحت حاضنة لأكبر وأهم الاجتماعات الدولية.

وتبدأ فعاليات الدورة الخامسة من الكونغرس العالمي في الساعة 10 صباح السبت المقبل في فندق جميرا بيتش قاعة السفينة، يليها مؤتمر الاتحاد الدولي للملاكمة في الساعة 2:00 بعد الظهر، ويعد الكونغرس العالمي للملاكمة حدثاً سنوياً ينظمه الاتحاد الدولي للملاكمة، ويجمع بين رؤساء الاتحادات من جميع أنحاء العالم لمناقشة تطوير الرياضة وإنجازاتها واستراتيجياتها المستقبلية. وتعمل هذه المنصة المرموقة على التعاون بين الرياضيين والمدربين والاتحادات الوطنية وقادة صناعة الرياضة.

وتعد دورة هذا العام بمثابة حدث محوري حيث يحتفل الاتحاد الدولي للملاكمة بإنجازاته على مدار العام الماضي ويكشف عن خططه الاستراتيجية لعام 2025 وما بعده. وسيسلط الكونغرس العالمي للملاكمة الضوء على دور الاتحاد الدولي للملاكمة كمنظمة رائدة في نجاحات الملاكمين في جميع أنحاء العالم، مما يعكس التزامه بتعزيز الإبداع الرياضي والتميز، ويواصل الكونغرس ترسيخ مهمة الاتحاد الدولي للملاكمة في الارتقاء بالملاكمة على نطاق عالمي، وضمان إرثها مع التكيف مع التحديات الحديثة، ويتضمن الحدث أيضاً تنظيم مؤتمر الاتحاد الأفريقي للملاكمة (AFBC) الذي يقام في الساعة 02:00 ظهر يوم الجمعة المقبل.

كما تقام بطولة «ليلة الأبطال» المنتظرة التي تجمع أبطال العالم في الملاكمة في الساعة 7:00 مساء يوم 6 ديسمبر في قاعة أجندا، وتتضمن 8 نزالات مرتقبة ، حيث يدافع الكوبي أرلين لوبيز عن لقبه في بطولة العالم وزن 80 كجم ضد خصمه الروسي شرف الدين أتاييف، وكان مارافيلا قد فاز باللقب في هافانا بالضربة القاضية ضد لويس أنطونيو تيخادا من الدومينيكان، كما يتضمن الحدث الرئيسي نزالاً من 10 جولات على لقب بطل العالم للمحترفين في وزن 54 كجم بين شاخوبيدين زويروف من أوزبكستان ويويل فينول من فنزويلا.

ويستعد الأمريكي رايان مارتن لمواجهة المكسيكي خوسيه ميغيل بوريجو على مدى ثماني جولات للفوز بلقب «بطولة أمريكا للمحترفين» في وزن 67 كجم، كما يتنافس الأسترالي جويل كاميليري مع الفلبيني ويلجون ميندورو على لقب «بطولة آسيا للمحترفين» في وزن 75 كجم في البطاقة التمهيدية، ويستعد باتريك موكالا من جمهورية الكونغو الديمقراطية وبولينوس ندجولونيمو من ناميبيا للمنافسة على لقب «بطولة أفريقيا للمحترفين» وزن 80 كجم، وستكون هذه المرة الأولى التي يلعبان فيها خارج قارة أفريقيا.

ويخوض الإسباني خوسيه كويليس منافسة مع الألباني أرديت مورجا في نزال من 8 جولات للملاكمة من أجل الفوز بلقب بطل أوروبا لفئة 60 كجم. وستتواجه الإيرانية بونه أخوندتابارمازانداراني مع الرومانية زينيا جورنيك في المباراة النسائية الوحيدة في فئة 57 كجم. كما يلتقي الأرميني أرتوش هوفهانيسيان مع الجورجي جورجي كوشيتاشفيلي في مباراة من ثماني جولات في فئة 86 كجم.