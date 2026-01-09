جوشوا يكشف تفاصيل نجاته من حادث نيجيريا ومصرع أقرب أصدقائه

كسر الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا صمته حول الحادث المأساوي الذي أودى بحياة صديقيه المقربين في نيجيريا، في ديسمبر الماضي، فيما نجا هو بإصابات طفيفة. وقع الحادث على طريق لاغوس–إيبادان السريع في منطقة ماكونز، حين اصطدمت سيارة جوشوا الرياضية متعددة الاستخدامات بشاحنة متوقفة بشكل غير قانوني. لقي صديقا جوشوا، المدرب الشخصي كيفن لطيف أيوديل، ومدرب القوة البدنية سينا غامي، حتفهما في الحادث، فيما نجا جوشوا بعد أن كان قد تبادل المقاعد مع أيوديل قبل انطلاق الرحلة مباشرة.



ونشر جوشوا صورة للثنائي على حسابه في إنستغرام وكتب: «شكراً لكم على كل الحب والرعاية التي أظهرتموها لإخوتي، ولم أكن أدرك حتى مدى تميزهم. سأستمر في السير معهم وتبادل النكات، دون أن أعلم أن الله أبقاني في حضرة رجال عظماء. الأمر صعب عليّ، لكن أعلم أنه أصعب على والديهم. أسأل الله أن يرحم إخوتي».



وخرج جوشوا من المستشفى في وقت متأخر من ليلة رأس السنة الجديدة، وقام بزيارة دار الجنازات لتقديم واجب العزاء. وأوضح كولاولي أوموبورييوو، منسق خدمات جوشوا في نيجيريا، أن الحادث كان «كابوساً مجنوناً»، مشيراً إلى أن أيوديل كان «مثل الأخ التوأم» للملاكم. وأضاف: «الشيء الوحيد الذي يشغل بال الجميع الآن هو كيف نُخرج إيه جيه من هذه الحالة المؤلمة».



وكشفت شبكة «سكاي نيوز» عن مكالمة فيديو بين جوشوا والمقاتل كامارو عثمان، في 30 ديسمبر الماضي، أثناء فترة تعافيه في المستشفى، حيث روى جوشوا تفاصيل الحادث وهو جالس داخل غرفة العلاج ملفوف الرأس والجذع بالضمادات، وقال: «اثنان من أصدقائي المقربين توفيا، وكان أحدهما يجلس في الأمام والآخر في الخلف على الجانب الأيمن من السيارة. لم أستوعب الأمر بعد، خاصة بعد أن بدلت مقعدي مع أيوديل قبل الرحلة مباشرة».



ويواجه السائق أدينيي كايودي «47 عاماً»، الذي يعمل مع جوشوا منذ أكثر من ثلاث سنوات، تهم القيادة الخطرة والمتهورة والإهمال وعدم حيازة رخصة قيادة، والتي تسببت في الوفاة. وقد تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها 2500 جنيه إسترليني، بينما لا تزال السلطات تبحث عن سائق الشاحنة المتوقفة بشكل غير قانوني على الطريق.

وأوضح محاميه، أولاليكان أبيودون، أن موكله دفع ببراءته، وأن ما حدث كان حادثاً، مضيفاً أن السائق ذكر أن الفرامل تعطلت، وأن تبديل جوشوا للمقاعد كان بسبب صعوبة رؤية مرآة السيارة.