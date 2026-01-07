على خطى عبدالمناف.. حبيب ومقاتلوه أمام اختبار جديد في بطولة الطريق إلى دبي



تحتضن دبي ثالث بطولات رابطة المقاتلين المحترفين «الطريق إلى دبي»، وذلك بتنظيم مشترك بين رابطة المقاتلين المحترفين، ومجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، السبت، في صالة كوكاكولا أرينا، ضمن حدث رياضي عالمي يعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها الإمارة على خريطة الفنون القتالية المختلطة.



وتأتي البطولة امتدادًا للنجاح الذي حققته النسختان السابقتان في دبي، في ظل شراكة تنظيمية عززت حضور الرابطة في المنطقة، وأسهمت في ترسيخ دبي كوجهة رئيسية لاستضافة البطولات الكبرى وصناعة الأبطال.

وفي هذه الأمسية، يمتد التحدي إلى ما هو أبعد من الألقاب المطروحة داخل القفص، حيث يقود حبيب نورمحمدوف فريقه في اختبار جديد، مشرفًا فنيًا على ثمانية مقاتلين يشاركون في نزالات البطولة، مستندًا إلى النهج الذي وضع أسسه والده الراحل عبدالمناف نورمحمدوف، والقائم على الانضباط الصارم، والعمل الجماعي، وبناء المقاتل ذهنيًا وتكتيكيًا قبل أي اعتبار آخر.



ويقع العبء الأكبر في هذا الامتحان على عاتق عثمان نورمحمدوف، الذي يتصدر الحدث الرئيسي مدافعًا عن لقب الوزن الخفيف أمام ألفي ديفيس، في مواجهة تشكل محطة مفصلية لمسيرته، واختبارًا جديدًا لقدرة الفريق على الحفاظ على الهيمنة وسط تصاعد المنافسة على الحزام.



ويشهد الحدث المشترك نزالًا على لقب وزن الوسط، يجمع بين رمضان كوراماغوميدوف وشامل موساييف، في مواجهة من خمس جولات تُجسّد ثقل المواجهة وأهميتها في مسار اللقب، وتمنح الأمسية بعدًا تنافسيًا عالي المستوى.

وتضم البطاقة الرئيسية كذلك نزال وزن الريشة الذي يجمع خيسوس بينيدو مع سلامات إسبيلاييف، إلى جانب مواجهة في وزن الوسط بين مغومد أومالاتوف وعبدول عبدوراغيموف، فيما يشهد وزن الثقيل نزالًا يجمع بويا رحماني مع كارل ويليامز.



أما النزالات التمهيدية، فتضيف بعدًا دوليًا متنوعًا للبطولة، حيث يلتقي عمرو ماغوميدوف مع كولتون إنغلوند في وزن الخفيف، ويواجه تايلور لابيلوس نظيره كاسوم كاسوموف ضمن وزن الديك، فيما يلتقي رينات خافالوف مع إدغارس سكريفيرز في وزن الريشة، ويخوض أمين أيوب مواجهة أمام مكا شريب زاينوكوف في وزن الخفيف.



كما تشهد النزالات التمهيدية نزالين في وزن خفيف الثقيل، حيث يلتقي لوك ترينر مع روب ويلكنسون، ويواجه خبيب نبييف خصمه أحمد سامي، إلى جانب نزال وزن المتوسط الذي يجمع حيدر خان مع جوني غريغوري، إضافة إلى مواجهة في وزن الذبابة للسيدات تجمع دينيس كيل هولتز مع أنتونيا سيلفانيدي، ضمن بطاقة متنوعة المستويات والفئات.

ومع اكتمال البطاقة، تتجه الأنظار إلى دبي، حيث تُختبر المدارس التدريبية تحت الضغط، وتُقاس الاستمرارية قبل النتائج، في ليلة قد تحمل إجابات حاسمة لمسار الألقاب ومستقبل الهيمنة داخل رابطة المقاتلين المحترفين