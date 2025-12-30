صقر النعيمي.. ابن الـ 12 عاماً مشروع بطل عالمي في رياضة الجوجيتسو



يطمح نجم الجوجيتسو الصاعد، صقر سالم ياقوت النعيمي، لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، إلى الفوز ببطولة العالم للكبار بالحزام الأسود في المستقبل القريب، وذلك كطموح يتطلع من خلاله إلى تحقيق إضافة مميزة جديدة لإنجازات الإمارات بالجوجيتسو، خاصة بعد أن نجح في التتويج بالميدالية الذهبية للحزام الرصاصي في وزن تحت 46 كيلوغراماً في البدلة، ضمن بطولة العالم للناشئين 2025 تحت 12 سنة، التي استضافتها العاصمة أبوظبي، وحقق صقر النعيمي ابن الـ 12 عاماً، العديد من الميداليات الدولية والمحلية، والتي بلغت 13 ميدالية، منها 7 ذهبيات و3 فضيات ومثلها 3 ميداليات برونزية.



ويعد اللاعب صقر النعيمي من المواهب الفنية المميزة، التي تم استكشافها وتطويرها في نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، بإشراف إبراهيم الحوسني المدير الفني ومدرب منتخب الناشئين، وإيغور وليام المدرب البرازيلي، وطه عبد الستار صقر متابعة سكرتير النشاط الرياضي.

وتُعد الميدالية الذهبية لبطولة آسيا، والتي أقيمت في العاصمة أبوظبي، هي الأقرب إلى قلب بطلنا الصاعد، بعدما تمكن من الفوز على لاعبين أقوياء من الكويت والإمارات والسعودية، كما واجه في بطولة العالم لاعبين على نفس المستوى، من الأردن والكويت، ولاعبين من كازاخستان، بعد نزالات نجح أن يكون فيها الطرف الأفضل، كما يعتز صقر النعيمي بفوزه بـ 3 ذهبيات في بطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، منها 2 بفئة البدلة، وواحدة بدون بدلة، ويعتبرها من الميداليات المميزة التي يعتز بها، لمكانتها الكبيرة، وأيضاً أنها ساهمت بأن يفوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول.



يعد اللاعب صقر النعيمي من المواهب التي تجيد ممارسة أكثر من رياضة، حيث كانت بدايته لاعباً في الكاراتيه، ثم التحق برياضة المواي تاي، قبل أن يمارس كرة اليد وكرة القدم، حتى استقر على ممارسة الجوجيتسو مطلع عام 2023، ومن يومها أصبح لاعباً مميزاً في رياضته التي أصبحت الأولى والمحببة له.



وأوضح صقر سالم ياقوت النعيمي، أنه تعلم في صفوف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الكثير من المواصفات الإيجابية من خلال الورش التوعوية الصحية وفي التغذية الرياضية، وبشكل بارز من خلال برنامج ثقافتنا الرياضية الذي ينظمه النادي بشكل منتظم، تحت إشراف خبراء مميزين، موضحاً أن رياضة الجوجيتسو طورت من أساليب حياته، وجعلت منه إنساناً طموحاً، لذلك يتمنى أن يصبح قائداً في مجال عمله، لكي يتمكن من أن يستثمر ما يتعلمه في الدراسة والرياضة لخدمة المجتمع، ويرد الدين لبلاده، دولة الإمارات الحبيبة.



كما أوضحت لطيفة راشد الدغيشي والدة اللاعب البطل، أن ابنها متفوق دراسياً، واستثمر الجوجيتسو ليتميز في جوانب حياته، كما أن لديه شخصية بطل، وواثق من نفسه، ويحترم الوقت، ويحرص على الالتزام بالتغذية السليمة، كما يقدم نصائح إيجابية لأفراد العائلة، ويعتبر ولد خاله راشد خليفة، هو الصديق الأقرب إلى قلبه، ويكوّنان ثنائياً مميزاً من الأبطال التنافسيين في رياضة الجوجيتسو، إضافة إلى أفراد آخرين في العائلة، كما يتمتع بمحبة معلميه في مدرسة القرائن في الشارقة، لتميزه دراسياً ورياضياً.