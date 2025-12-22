عبدالله الشرقي يتوج الفائزين في بطولتي الإمارات ودبا لبناء الأجسام



اختتم اتحاد الإمارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية، أمس، موسمه الرياضي للعام 2025، وذلك بإقامة منافسات بطولتي الإمارات ودبا لبناء الأجسام اللتين أقيمتا في مركز الفجيرة الإبداعي بمشاركة 250 لاعباً وبتنظيم مركز دبا لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وتوج الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الفائزين بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة سالم الصريدي، ورعاة البطولتين.



نجح لاعبو الإمارات في إحراز 25 ميدالية ملونة في البطولتين في إنجاز يضاف لسلسلة نجاحات بناء الأجسام الإماراتية منها 10 ذهبيات وخمس فضيات و10 برونزيات. وفي أبرز النتائج فاز بلقب بطل الأبطال لفئة الفيزيك الإماراتي علي ضاوي، وبطل بطال كلاسيك بناء الأجسام مروان سليمان البلوشي، وبطل أبطال بناء الأجسام في كلاسيك فيزيك ايرلي جوهام.



وفاز بلقب بطل الأبطال في منافسات بطولة دبا السوري محمد بشير في فئة كلاسيك بناء الأجسام، كما فاز المصري عبدالعزيز طلعت في فئة البودي ستايل، والإيراني سجاد حيدري في فئة كلاسيك فيزيك، والعماني مهند بن رجب في فئة الموسكولار، والسريلانكي راجا في فئة بناء الأجسام، والبحريني خالد محمد السعيدي بطلاً للأبطال في بناء الأجسام.



وفي ختام المنافسات ثمن الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الجهود التي بذلتها اللجنة المنظمة للبطولتين، معرباً عن سعادته للمستويات التي شهدتها المنافسات، مشيراً إلى أن اتحاد بناء الأجسام يحرص بشكل دائم على دعم جميع البطولات المحلية والدولية لما لها من مكاسب مميزة في تطوير المنتخبات الوطنية خلال مشاركاتها الدولية، مباركاً لجميع اللاعبين الذين حققوا مراكز متقدمة في جميع الفئات.



بدوره أشاد سالم الصريدي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولتين، بدعم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، وبارك للفائزين في جميع الفئات، وعبر عن سعادته لمشاركة لاعبين مميزين ومنهم لاعبو المنتخب الوطني من أصحاب الإنجازات العالمية والقارية. ووصف الصريدي مشاركة قرابة 500 لاعب في البطولتين بأنه إنجاز يسجل باسم اللجنة المنظمة لحرصها على توفير جميع السبل الإيجابية التي مهدت للمشاركة البارزة.