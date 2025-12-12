جورج عيد بطل النسخة الأولى من «الطريق إلى أبوظبي» في محاربي الإمارات



اختتمت سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، أولى نسخها من برنامج «الطريق إلى أبوظبي» الذي أعلنت عنه اللجنة المنظمة أخيراً، في مدينة جونيه بلبنان، أمس، بتتويج اللبناني جورج عيد بطلاً للنزال الرئيسي عقب فوزه بقرار الحكام على المغربي محمد الجغدال في وزن 74 كجم.



وشهدت البطولة، التي أقيمت في ملعب فؤاد شهاب وسط حضور جماهيري كبير، تألقاً لافتاً لأصحاب الأرض؛ حيث فاز شادي كاباني بالضربة القاضية على مواطنه علي طباجة في وزن الريشة، كما حقق عبدالوهاب مشارقي انتصاراً قوياً بالضربة القاضية في الجولة الأولى على المصري مجدي طارق، في حين ظفر علي زريق بفوز تكتيكي على المصري فتحي محمود بإجماع الحكام، وفي النزال الرئيسي للسيدات، حسمت التركية إليكنور كورت المواجهة بالضربة القاضية أمام الإيرانية يغانية بولاغي في وزن الذبابة.



وأكد فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة، أن إقامة النسخة الأولى في لبنان تمثل بداية مسار جديد للبطولة في جولاتها الخارجية تحت عنوان «الطريق إلى أبوظبي»، يهدف لاكتشاف المواهب العربية وتوفير منصة احترافية تقود نحو النزالات العالمية، وأشار إلى أن المستوى التقني العالي وأجواء المنافسة يبرهنان على قدرة «محاربي الإمارات» على ترسيخ حضور المنطقة كونها مركزاً عالمياً لصناعة نجوم الفنون القتالية المختلطة.