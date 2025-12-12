300 لاعب ولاعبة في بطولة الإمارات للفنون القتالية المختلطة

تنطلق السبت منافسات النسخة الخامسة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين في الصالة المغطاة بجامعة الإمارات بمنطقة العين.

وأعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق المنافسات، لافتا إلى الإقبال الكبير على المشاركة، حيث وصل عدد اللاعبين واللاعبات المسجلين 300 لاعب ولاعبة من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتشمل المنافسات فئات، الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، والشباب A (16–17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق).

وأكد عبيد الكتبي، لاعب أكاديمية أدما المنافس في فئة الشباب A جاهزيته لخوض التحدي، مؤكدا أن هذه البطولة محطة أساسية لاختبار مدى تطوره خلال الموسم، والاستعداد للموسم المقبل بصورة أقوى، مشيرا إلى أن مواجهة لاعبين من مستويات مختلفة تمنحه فرصة حقيقية لتعزيز مهاراته الفنية والبدنية، واكتساب خبرة إضافية في التعامل مع أساليب متنوعة.