72 ميدالية لـ «الشارقة للدفاع عن النفس» في عالمية أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو

ثمن أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، النتائج المميزة التي حققها لاعبو النادي خلال مشاركته في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو والتي اختتمت أخيراً، بتنظيم اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وبلغت حصيلة النادي خلال البطولة 72 ميدالية ملونة «26 ذهبية ثم 25 فضية و21 برونزية»، إضافة إلى فوز لاعب النادي حمدان علي النجار بلقب أفضل لاعب إماراتي ناشئ ضمن منافسات البطولة في محفل رياضي عالمي شهد مشاركة 9000 لاعب من 137 دولة.

وأهدى رئيس مجلس الإدارة، الإنجازات إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثمناً دعم سموه الكبير والمستمر، مبيناً أن العمل بالاستدامة الرياضية عزز الإنجازات وأسهم في استكشاف المواهب المواطنة ورفدها للمنتخبات الوطنية متبوعاً بتطور فني بارز للمستويات الفنية.

وأكد العويس، إن مواصلة تحقيق الانتصارات وتعزيزها بالفوز بجائزة أفضل رياضي إماراتي ناشئ يعكس جهود العمل بالاستدامة الرياضية من قبل الإدارة الفنية للنادي، مبيناً أن المكاسب التي تحققت في هذا المحفل تأتي امتداداً لإنجازات رياضية أخرى حققها لاعبو النادي، خصوصاً في بطولة «خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو»، والتي يترقب النادي خوض جولتها الأخيرة ديسمبر المقبل.

وفي سياق متصل، ثمن العويس الإنجازات الرياضية التي حققها لاعبو النادي في دورة كلباء للألعاب الشاطئية والدور الفاعل لفريق عمل لجنة رياضات الدفاع عن النفس، كونها إحدى اللجان الفرعية العاملة تحت مظلة اللجنة العليا المنظمة للدورة بعد جهود مميزة عكست مكانة النادي في الجانبين التنظيمي والتنافسي.