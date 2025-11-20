سلسلة «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية بـ «كوكاكولا أرينا» 7 فبراير



تستعد دبي لاستضافة ليلة نزال عالمية جديدة، مع عودة سلسلة «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية التي تنظمها رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، وذلك يوم السبت 7 فبراير 2026 في «كوكاكولا أرينا»، ضمن ثالث محطة من هذه السلسلة التي باتت جزءاً ثابتاً من المشهد الرياضي في الإمارة.



وتتصدر ليلة النزال مواجهة قوية على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف، حيث يدافع البطل عثمان نور محمدوف عن لقبه في أول دفاع رسمي له، أمام البريطاني ألفي ديفيس، بطل العالم للوزن الخفيف لعام 2025.

وتقام البطولة في إطار التعاون القائم بين مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ورابطة المقاتلين المحترفين، بما يعزز مكانة دبي مركزاً رئيسياً لاستضافة البطولات الكبرى، ووجهة مفضلة لعشاق الفنون القتالية المختلطة على مستوى العالم. وسيتم فتح باب البيع المسبق للتذاكر اليوم، 19 نوفمبر، بينما يبدأ البيع العام غداً الجمعة 21 نوفمبر عند الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت الإمارات.



ويخوض نور محمدوف النزال بعد سلسلة من الانتصارات البارزة، أبرزها تفوقه في مواجهتين متتاليتين أمام الإيرلندي بول هيوز عبر عشر جولات كاملة، مقدماً مستوى رفيعاً في أسلوبه القتالي بين الضربات والمصارعة الدفاعية والهجومية، ليؤكد مكانته أحد أبرز مقاتلي الوزن الخفيف عالمياً، ويواصل استعداداته تحت إشراف ابن عمّه، النجم حبيب نور محمدوف، طامحاً إلى تعزيز حضوره في ثالث ظهور له كرأس بطاقة في دبي.

في المقابل يدخل ألفي ديفيس المواجهة بثقة كبيرة بعد تتويجه بلقب بطولة العالم للوزن الخفيف 2025، حيث تمكّن من تخطي المرشحين الأبرز في ثلاث مواجهات متتالية ضمن البطولة، محققاً الجائزة المالية البالغة 500 ألف دولار. ويشتهر ديفيس بأسلوبه القائم على الكاراتيه وحركته غير المتوقعة، مع ضربات حاسمة أبرزها الكوع الدوّار الذي أنهى به نزال كلي كولارد.



وقال جون مارتن، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين: تُعد سلسلة الطريق إلى دبي إحدى أبرز بطولات الرابطة هذا الموسم، ونترقب نزالاً استثنائياً في 7 فبراير المقبل، حيث يواصل عثمان نورمحمدوف ترسيخ مكانته بطلاً لا يهزم، فيما يثبت ألفي ديفيس عاماً بعد عام أنه قادر على كسر التوقعات وصنع المفاجآت، كما نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، وندعو محبي الفنون القتالية إلى الاستعداد مبكراً لشراء التذاكر، فهذه النسخة ستكون الأضخم في سجل بطولات الرابطة بدبي حتى الآن.



وأكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن استضافة هذه البطولة تعكس مكانة دبي وجهة رياضية عالمية قادرة على جذب نخبة الرياضيين، مشيراً إلى أن الحدث يمنح دبي قوة حضور إضافية في خارطة الرياضة الدولية، ويعزز الثقة العالمية بقدرتها على تحقيق إنجازات أكبر في هذا المجال.

وأوضح أن مثل هذه الفعاليات تعمق ارتباط المجلس بالمجتمع، وتدعم رسالته في ترسيخ ممارسة الرياضة كأسلوب حياة، لافتاً إلى أن دور الرياضة يتجاوز الترفيه إلى التأثير المباشر في جودة الحياة وصناعة الوعي الصحي داخل المجتمع.