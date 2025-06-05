الزاكيني أفضل حكم دولي في التايكواندو

أضافت منى الزاكيني، مدربة منتخب الإمارات للسيدات في التايكواندو، إنجازاً جديداً إلى سجلها الحافل، بعدما نالت جائزة أفضل حكم دولي لموسم 2024–2025، وذلك خلال الحفل الختامي الذي نظمه اتحاد الإمارات للتايكواندو.

وشهد الحفل حضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو وعضو الاتحاد الدولي للتايكواندو.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لمسيرة المدربة المغربية الغنية بالعطاء، والتي تخدم اللعبة كلاعبة ومدربة وحكم دولي، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز الوجوه النسائية في رياضة التايكواندو على المستوى العربي.