«المواي تاي» يحصد 3 ميداليات في ألعاب «التضامن الإسلامي» بالرياض



حصد منتخبنا الوطني للمواي تاي 3 ميداليات في النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حالياً بالعاصمة السعودية الرياض، ليرتفع رصيد الإمارات إلى 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين، وفضية، و8 برونزيات.

ونجح محمد مرضي في التتويج بذهبية وزن 65-70 كغم في النهائي أمام اللاعب السعودي عامر العنزي، وحققت زينب بوحمادة فضية وزن 50-55 كغم، بعد مواجهة قوية أمام اللاعبة التركية جوليستان توران، بينما أحرز إلياس حبيب برونزية وزن 75-80 كغم في نزاله أمام الأفغاني سعيد حميد سادات.



وأثنى عبدالله سعيد النيادي، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، على المستوى المشرف للمنتخب، ما يجسد التطور المتنامي لهذه الرياضة على المستويين القاري والدولي، بدعم القيادة الرشيدة.



وأوضح أن إنجازات أبطالنا في التجمع الرياضي الإسلامي الكبير نتيجة العمل المنهجي والطموح للاتحاد، والالتزام العالي والروح التنافسية للاعبين في جميع نزالاتهم، محطة مهمة في مسيرة المنتخبات الوطنية، تعزز الثقة في قدرتها على المنافسة وتحقيق المزيد من الإنجازات النوعية خلال الاستحقاقات المقبلة. وأكد اللاعب محمد مرضي أن المنافسة كانت قوية في مختلف الأدوار بالدافع الكبير للوصول إلى منصة التتويج، وسط منافسة قوية من المشاركين في مختلف الأوزان.