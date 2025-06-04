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الفنون القتالية

الحجاجي المدرب المثالي في موسم التايكواندو

الحجاجي المدرب المثالي في موسم التايكواندو
الحجاجي المدرب المثالي في موسم التايكواندو

إيهاب زهدي

حصل عبد الناصر الحجاجي مدرب التايكواندو بنادي الشارقة، على جائزة المدرب المثالي للموسم 2024-2025، بعدما قاد فريق الشارقة للفوز بكأس الإمارات للتايكواندو للفرق لفئة الرجال.

فيما حصل لاعبي الشارقة عمر ياسر على جائزة أفضل لاعب في فئة الرجال بالبطولة نفسها، وثنيان جاسم بجائزة أفضل لاعب في فئة الاشبال، ومهند عمر بجائزة أفضل لاعب في فئة الشباب.

كما حصل نادي الشارقة على جائزة التميز من اتحاد الإمارات للتايكواندو، لمساهمته في استضافة المعسكرات الدولية وإقامة البطولات، وعلى جائزة الشريك المتميز، بعدما أضاف تايكواندو الشارقة، البطولة الـ10 في موسمهم، بالإضافة لحصولهم على كأس الترتيب العام في فئة الرجال.