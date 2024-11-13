النسخة السابعة لـ«أبوظبي إكستريم» في البرازيل الأحد المقبل

تستضيف مدينة ريو دي جانيبرو البرازيلية النسخة السابعة من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC) الأحد المقبل والتي من المتوقع أن تشهد مشاركة واسعة من أبرز الأبطال البرازيليين جنباً إلى جنب مع نخبة من المقاتلين العالميين.



أعلنت ذلك شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية في بيان أمس وأوضحت أن البطولة ستعود للمرة الثانية إلى البرازيل، بعد النجاح الكبير الذي حققته في المرة الأولى التي أقيمت منافساتها بمدينة بالنيارو كامبوريو في 2 مارس الماضي وفي ظل ما تحظى به من شعبية كبيرة في مدينة ريو دي جانيرو، التي تضم مئات الآلاف من ممارسي الألعاب القتالية بشكل عام والجوجيتسو والمصارعة والجرابلينج على وجه التحديد.