«كوماندو جروب» تتصدر منافسات الأساتذة في «أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو»

انطلقت أمس منافسات فئة الأساتذة للحزامين البنفسجي والبني ضمن فعاليات النسخة الـ16 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في مبادلة أرينا، بمشاركة 9,000 لاعب ولاعبة من 137 دولة حول العالم.

وأقيمت أيضاً نزالات التصفيات التأهيلية لفئة الأساتذة الحزام الأسود للرجال، والحزام البني/ الأسود للسيدات، حيث تنافس اللاعبون لتحديد المتأهلين إلى الأدوار النهائية، والتي ستُستكمل اليوم لتحديد أصحاب المراكز الأولى.

وشهدت المنافسات مشاركة نخبة الأبطال العالميين الأعلى تصنيفاً في فئتي الحزام البنفسجي والبني ضمن فئة الأساتذة، حيث قدموا أداءً استثنائياً، وأمتعوا الجماهير بمهاراتهم العالية.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة، ومعالي الدكتور ﺛﺎﻧﻲ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺰﻳﻮدي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومعالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لديوان الرئاسة، واللواء الركن الطيّار فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات بشرطة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وخليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وسائد حجازي سلامة مدير عام مبيعات شركة بريمير موتورز.

وعلى صعيد النتائج ذهبت الصدارة في منافسات اليوم لفئة الأساتذة للحزامين البنفسجي والبني إلى أكاديمية كوماندو جروب، فيما حلت أكاديمية M.O.D في مركز الوصيف، وأكاديمية كازاخستان الوطنية في المركز الثالث.

إشادة

وأشاد محمد سالم الظاهري، بقوة المنافسات، مهنئاً أبطال فئة الأساتذة على أدائهم المتميز الذي أظهروا من خلاله أعلى مستويات الالتزام والمهارة. وأكد أن هؤلاء اللاعبين برهنوا أن العمر ليس سوى مجرّد رقم، إذ قدموا مستويات مميزة وحققوا إنجازات رائعة، ولا يزالون يواصلون التقدم في رتب الأحزمة، مجسدين روح العزيمة والتفاني في سبيل النجاح والتميز.

وقال الظاهري: «تعتبر فئة الأساتذة من أهم منافسات البطولة، حيث يجسّد لاعبوها روح التحدّي والإصرار، ويلهمون الأجيال الجديدة في رياضة الجوجيتسو، مؤكدين أن التميز والإبداع لا يرتبطان بالعمر، مما يشجع اللاعبين الأصغر سناً على السير على خطاهم».

ريادة

وأضاف الظاهري: «تواصل العاصمة أبوظبي ترسيخ ريادتها في احتضان نخبة أبطال الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، وقد شهدنا اليوم مشاركة مئات اللاعبين من فئة الأساتذة الذين أسعدوا الجماهير بمهاراتهم الفريدة وخبراتهم المتميزة، مما أضفى على البطولة طابعاً خاصاً يعكس مستوى التنافس العالي وتنوع الخبرات».

وقال خليفة عبدالله القبيسي، نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يسرني حضور بطولة عالمية كبرى بهذا الحجم والمشاركة في تتويج الأبطال القادمين من مختلف دول العالم. ونفخر باستضافة أبوظبي لهؤلاء الأبطال والنجوم، في حدث استثنائي يتطور عاماً بعد عام حتى أصبح اليوم مهرجاناً رياضياً كبيراً. ونثمن جهود اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير هذه الرياضة ونشرها، وخصوصاً مع ما نشهده من إنجازات أبنائنا وبناتنا على المستويين المحلي والدولي».

تجربة فريدة

وقال الفنلندي جيري هاينونين، لاعب نادي كوبرا فيتنس الحائز ذهبية فئة الأساتذة حزام بني وزن 94 كجم: «أخطط منذ فترة طويلة للقدوم إلى أبوظبي والمشاركة في البطولة، وسعيد بأنني نجحت بتحقيق المركز الأول. أمضيت فترة طويلة في التدريب والتحضير، كما واصلت التدريب أثناء وجودي هنا في أبوظبي برفقة العديد من اللاعبين المتميزين، واكتسبت مزيداً من الخبرة».

وأضاف: «شاركت في بطولات عديدة في أوروبا، إلا أنه لم يسبق لي أن شهدت بطولة بهذا الحجم تضم مختلف الفئات. التجربة رائعة على الأصعدة كافة، لذا سأشارك في نسخة العام المقبل بكل تأكيد».

برنامج البطولة

ويتضمن جدول منافسات البطولة استكمالاً لمنافسات الأساتذة في الحزام الأسود اليوم، ونزالات فئة المحترفين لثلاثة أيام متتالية بداية من يوم غدٍ، بالإضافة إلى حفل جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو مساء الأحد المقبل.