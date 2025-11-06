العين تستضيف النسخة الدولية من «محاربي الإمارات» 15 نوفمبر



أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، عن استضافة منطقة العين لمنافسات النسخة 65 الدولية من البطولة، التي تنظمها شركة بالمز الرياضية، وذلك يوم السبت 15 نوفمبر المقبل، بصالة الخبيصي في المركز الوطني للمعارض «أدنيك».



وتقام منافسات البطولة للمرة الثالثة في منطقة العين، وذلك بعد تمديد منصة «محاربي الإمارات» شراكتها الناجحة مع دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، لتعزيز مكانة العاصمة مركزاً عالمياً لرياضة الفنون القتالية المختلطة.



وتشهد المنافسات إقامة 13 نزالاً، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من أبرز اللاعبين في جميع أنحاء العالم.



وتتضمن النسخة الجديدة من البطولة، نزالاً رئيساً قوياً للسيدات، على لقب وزن القشة، يجمع بين البرازيلية لاني سيلفا، ومواطنتها ميشيل اولفييرا، بينما يلتقي البرازيلي برونو ماتشادو بطل وزن الخفيف السابق، مع الأسترالي برنتن ممفورد، في النزال الرئيس الثاني.



وتضم قائمة أبرز المشاركين في الحدث كلاً من المقاتلين ياماتو فوجيتا من اليابان، وأحمد فارس من مصر، وجلال العلام من الجزائر، وعبد الله البوشهري من الكويت، والذي يشارك للمرة 13.

وتعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً يوم الخميس 13 نوفمبر، لإعلان تفاصيل البطولة، بحضور فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية.



وأكد درويش أن عودة منافسات بطولة محاربي الإمارات إلى مدينة العين، ذات الإرث الحضاري والثقافي المتميز، يكسبها طابعاً خاصاً، لافتاً إلى حرص اللجنة المنظمة على مشاركة أبرز المقاتلين والمقاتلات في النسخة 65، التي تأتي في المشهد قبل الأخير من أجندة البطولة لعام 2025.