ناشئو «الشارقة للدفاع عن النفس» أبطال دوري الإمارات للتايكواندو



أضاف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إنجازاً مميزاً لسجل إنجازاته في العام الحالي، وذلك من خلال فوزه بدرع المركز الأول والميداليات الذهبية في دوري الإمارات بالتايكواندو لفرق الناشئين في البطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للتايكواندو بالصالة الرياضية لنادي الشارقة فرع الحزانة.

بدوره، بارك أحمد سعيد الجروان رئيس مجلس إدارة النادي، لأسرة النادي تحقيق الإنجاز الذي يتحقق لأول مرة في فئة الناشئين في رياضة التايكواندو منذ تأسيس النادي في هذه الفئة، ما يعكس نجاح الخطة الفنية ودقة تنفيذها، موصياً الجهازين الفني والإداري بالعمل على الحفاظ على الإنجاز وتعزيزه في البطولات المقبلة، مثمناً دعم ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، والذي مهد لأن يواصل النادي الريادة في البناء الرياضي الرصين وتطوير الأفكار نحو الأفضل، انطلاقاً من العمل بالاستدامة الرياضية، مثمناً تعاون أولياء أمور اللاعبين.

كما بارك الجروان للإدارة التنفيذية للنادي والجهازين الإداري والفني وسكرتير رياضة التايكواندو أسامة محمد الرديني، والمدير الفني للتايكواندو الدكتور علي علوي، والمدربين ياسين الجوادي، محمد بخاري، أشرف عبدالجليل، إلياس منصري.

ووصف المدير الفني للتايكواندو الدكتور علي علوي، تحقيق الدرع بالمركز الأول بأنه يُعد محطة تاريخية ومميزة للنادي، حيث إنها المرة الأولى التي يتحقق هذا الإنجاز، بكونه نتيجة عمل استراتيجي طويل المدى تم التخطيط له منذ بداية الموسم، ارتكز على تطوير الأداء الفني للاعبين، وتعزيز الانضباط الذهني، وتحليل الخصوم في كل مشاركة من خلال برنامج تدريبي متكامل جمع بين الإعداد البدني والتقني والذهني، مع تفعيل نظام التقييم للداخلي للاعبين ومتابعة دقيقة من الجهاز الفني.