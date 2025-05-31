الشارقة للألعاب الفردية بطل كأس الاتحاد للكاراتيه



توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بطلاً لكأس الاتحاد للكاراتيه، ببطولة كأس الاتحاد للكاراتيه ضمن فئة الرجال، فرق جماعي «كاتا وكوميتيه» وذلك في ختام منافسات الموسم الرياضي 2024- 2025 بالصالة الرياضية لنادي الشارقة للألعاب الفردية – فرع الحزانة.

واحتل نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول في مسابقة كاتا للرجال وجاء نادي الذيد الرياضي في المركز الثاني وشرطة دبي في المركز الثالث، كما أحكم نادي الشارقة للألعاب الفردية قبضته على منافسات كوميتيه للرجال، باحتلاله المركز الأول، فيما جاء نادي الذيد الرياضي ثانياً وشرطة دبي ثالثاً.

وحضر مراسم التتويج، عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور خالد عيسى المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي والمهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، وإبراهيم محمد الجروان عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس شركة الاستثمار، والدكتور طارق المدفع عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الاستراتيجية والريادة وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكاراتيه محمد حربوك الشحي، وإبراهيم النعيمي، والخبير محمد عباس المدير التنفيذي للاتحاد والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام عضو لجنتي الحكام الدولية والآسيوية وأحمد ناصر الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

وحصل نادي الشارقة الرياضي للمرأة على درع التفوق العام عن فئات (الفتيات والناشئات والآنسات والسيدات) بمجموع 466 نقطة وحصل نادي الشارقة للألعاب الفردية على درع التفوق العام عن فئات (الأشبال والناشئين والشباب والرجال) وحقق رقماً قياسياً جديداً بمجموع 1007 نقاط.