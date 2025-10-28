استقبال بالورود لـ«شباب المواي تاي» بعد تألقه في «آسيوية البحرين»



حظيت بعثة منتخبنا الوطني للشباب للمواي تاي باستقبال مميز بالورود لدى وصولها إلى مطار زايد الدولي في أبوظبي، عقب مشاركتها المشرفة في دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي أقيمت في مملكة البحرين. وكان في مقدمة مستقبلي البعثة علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إلى جانب أولياء أمور وعائلات اللاعبين، في مشهد يجسد روح الترابط والتعاون الوثيق بين الاتحاد وأسر اللاعبين، والدعم المعنوي الكبير الذي يحظى به نجوم المستقبل في مسيرتهم الرياضية.



وحقق منتخبنا الوطني خلال البطولة ميدالية ذهبية عن طريق عصام خليل في فئة القتال وزن 57 كجم، وميداليتين فضيتين عن طريق آية الشعري في فئة القتال وزن 48 كجم، بجانب فضية الثنائي عزيز الحمادي وراكان يوسف في منافسات الفرق «الماي مواي»، ليؤكد المنتخب تفوقه ومكانته البارزة على الساحة القارية، في أول ظهور رسمي لرياضة المواي تاي ضمن أكبر محفل آسيوي شبابي.

ويعكس هذا الإنجاز ثمرة العمل المتواصل لاتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وجهوده في رعاية المواهب الواعدة، وإعداد جيل جديد قادر على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع راية الدولة في مختلف المحافل الدولية.