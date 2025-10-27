طحنون بن زايد يستقبل الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة UFC



استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، دانا وايت، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة UFC، على هامش فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، وكتب سموه في تدوينة نشرها عبر حسابه في «إكس»: التقيت دانا وايت، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة UFC، حيث تناولنا خلال اللقاء الشراكة الراسخة بين المنظمة وأبوظبي، والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز حضور رياضة الفنون القتالية المختلطة وتوسيع انتشارها في المنطقة. كما بحثنا نجاح أسبوع أبوظبي للتحدي بوصفه منصة رياضية عالمية متميزة، والدعم المستمر الذي تحظى به الرياضة والرياضيون من قيادة دولة الإمارات، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي وجهة دولية رائدة للرياضة والترفيه.