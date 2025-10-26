12 ميدالية تضع الإمارات في صدارة العرب بـ «آسياد الشباب» في البحرين





رفعت منتخبات المواي تاي والرياضات الإلكترونية وألعاب القوى رصيد الإمارات إلى 12 ميدالية ملونة بمنافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين حتى الــ31 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة وتشارك فيها الإمارات بــ19 رياضة متنوعة.

وتوج عصام خليل بالميدالية الذهبية بالمواي تاي بوزن 57 كغ عقب فوزه على نظيره التايلاندي ينكونغ ثيتيفونغ، فيما حصدت آية الإشعري على الميدالية الفضية بعد أداء مشرف خلال جميع الأدوار، حيث خسرت من نظيرتها التايلاندية تانغتشيو نيراتشا بالمباراة النهائية بمنافسات وزن 48 كغ.

كما فاز راكان يوسف وعزيز الحمادي بالميدالية الفضية بمنافسات مواي تاي فرق مختلط، فيما حصدت سارة الجنيبي لاعبة منتخبنا الوطني للرياضات الإلكترونية الميدالية البرونزية بمنافسات كرة القدم الإلكترونية بعد فوزها على التايلاندية ثامافونغ فيينجسيلا بنتيجة 3-2.



وواصل منتخبنا الوطني لألعاب القوى تألقه في الدورة، حيث أضاف ذهبية التتابع عن طريق الرباعي عائشة محمد وأروى علي وليلى أحمد وعزة ناصر برقم مميز بزمن قدره 2:07.79 دقيقة وبفارق 1.86 جزء من الثانية عن المنتخب الهندي الذي حصل على الميدالية الفضية بزمن قدره 2:09.65 دقيقة، فيما حصد المنتخب الصيني على الميدالية البرونزية بزمن قدره 2:10.14 دقيقة.

وعززت الإمارات موقعها في جدول الترتيب بالمركز الأول عربياً والسابع آسيوياً بإجمالي 12 ميدالية بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات و3 ميداليات برونزية، حيث تتصدر الصين جدول الميداليات بإجمالي 68 ميدالية منها 34 ذهبية و24 فضية و10 برونزيات، وتليها أوزبكستان في المركز الثاني برصيد 28 ميدالية منها 14 ذهبية، و5 فضيات، و9 ميداليات برونزية.



من جانبه، أهدى عصام خليل إنجازه الذهبي إلى دولة الإمارات وإلى جميع فرق العمل، مثمناً حجم التكاتف والمساندة من جميع أعضاء البعثة وجهود الجهاز الفني والدعم المستمر والمتابعة من اتحاد الإمارات للمواي تاي، الأمر الذي أسفر عن هذا الإنجاز الكبير، وأضاف: جميع الأدوار لم تكن سهلة ولكن الإرادة والعزيمة والتصميم على رؤية علم الإمارات مرفوعاً أكبر دافع لمواصلة السعي من أجل تلك اللحظة، ومازال القادم أفضل في المحافل المقبلة.

كما أعربت اللاعبة آية الإشعري، عن سعادتها الغامرة بتحقيق الميدالية الفضية في ثاني المشاركات الدولية لها، مشيرة إلى أن التتويج بالذهب سيظل هدفها الرئيسي التي تسعى إليه خلال المرحلة المقبلة.



وعبرت اللاعبة سارة الجنيبي عن اعتزازها بالميدالية البرونزية في كرة القدم الإلكترونية، بعد منافسات عالية المستوى مع مدارس آسيوية مختلفة، موضحة أن التركيز على تحقيق الأهداف هو العامل الأبرز والدافع الحقيقي لمواصلة العطاء وقالت «أستمد طاقتي من طموحي في رؤية علم الوطن عالياً على منصات التتويج، والجميع التف حولي في هذا المحفل، حيث تعد هذه الميدالية نتاج لجميع الجهود المشتركة سواء من الاتحاد أو الجهاز الفني والإداري».

من جانبه، أهدى عبدالله سعيد النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي، الإنجازات التاريخية التي حققتها رياضة المواي تاي الإماراتية في الدورة إلى القيادة الرشيدة وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، معرباً عن فخره واعتزازه بالنجاحات القارية الجديدة التي أحرزها أبطال الإمارات في أول ظهور رسمي لرياضة المواي تاي ضمن دورات الألعاب الآسيوية للشباب بعد إدراجها هذا العام.