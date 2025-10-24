اتحاد الملاكمة يشارك في تنظيم دورة كلباء الشاطئية



أعلن اتحاد الإمارات للملاكمة عن مشاركته في تنظيم منافسات الملاكمة ضمن فعاليات دورة كلباء الشاطئية، التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مدينة كلباء بالشارقة. وأشاد الاتحاد بالبطولة لكونها تمثل محطة مهمة في أجندة الفعاليات الرياضية الوطنية، التي تسهم في تعزيز حضور رياضة الملاكمة على المستويين المحلي والإقليمي، وتسهم في دعم رؤية الاتحاد واستراتيجية عمله الهادفة لتوسيع قاعدة الممارسين للعبة وتطوير الكوادر الوطنية الإدارية والفنية للاضطلاع بأدوارها في تنظيم وإدارة الفعاليات بتميز جرياََ على عادة الإمارات التي أصبحت قوة مؤثرة في صناعة الرياضة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.



ويشارك اتحاد الإمارات للملاكمة في النسخة الحالية من دورة كلباء الشاطئية للعام الثاني على التوالي، بعد النجاح الكبير الذي حققته فعاليات بطولة الملاكمة في النسخة السابقة، والتي كانت من أنجح الفعاليات في الدورة، لما شهدته من إقبال واسع من اللاعبين وحضور جماهيري كبير مما دفع الاتحاد لتكرار التجربة والمساهمة مجدداً في تنظيم المنافسات التي تضاهي أعلى المعايير العالمية المتبعة في التنظيم.

وكشف اتحاد الملاكمة عن الفئات الثلاث المعتمدة للتنافس، وهى: فئة الشباب «مواليد 2007–2008»: 55 كجم، و60 كجم، و65 كجم، و 75 كجم، و95+ كجم فئة الرجال «مواليد 1985–2006»: 50 كجم، و60 كجم، و65 كجم، و75 كجم، و80 كجم أما فئة السيدات «مواليد 1985–2006» فتشمل: 50 كجم، و55 كجم، و65 كجم.



وقال محمد بوخاطر، نائب رئيس اتحاد الإمارات للملاكمة نفخر ونعتز بالمشاركة مجدداً في دورة كلباء الشاطئية التي أثبتت في نسخها السابقة أنها منصة رياضية متميزة تجمع بين المنافسة والروح الرياضية في أجواء شاطئية رائعة تعزز القيم الرياضية النبيلة وتُعلي شأن التنافس الشريف، ونجاح فعاليات الملاكمة العام الماضي كان دافعاً قوياً لنا لتكرار هذه التجربة لما لها من أثر إيجابي يعزز حضور اللعبة بين فئات الشباب والنساء على حد سواء.

وأضاف: نتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الشارقة الرياضي واللجنة المنظمة للدورة على الجهود الكبيرة المبذولة في تنظيم هذا الحدث الرياضي الفريد من نوعه، والذي أصبح نموذجاً يحتذى به في تشجيع الرياضة بشقيها التنافسي والمجتمعي، كما نشيد بنجاح الدورة في جميع الرياضات.