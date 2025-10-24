«نوجويرا دبي» بطل «كوينتيت 5» العالمية للفنون القتالية «الجرابلينج»



توج فريق نوجويرا دبي بلقب بطولة «كوينتيت 5» العالمية للفنون القتالية «الجرابلينج»، التي أقيمت أمس لأول مرة في الشرق الأوسط على أرض دولة الإمارات، وسط أجواء مميزة وحضور جماهيري كبير في كوكا كولا أرينا بدبي، وبمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في هذه الرياضة.

وتنافس في البطولة أربع فرق عالمية تمثل مدارس مختلفة في الفنون القتالية، وقادها أساطير اللعبة: كازوشي ساكورابا «فريق ساكو اليابان»، رينزو غرايسي «فريق غرايسي»، بوب ساب «فريق بانغتاو تايلاند»، وأنطونيو رودريغو نوجويرا «فريق نوجويرا دبي».



وتمكن فريق نوجويرا دبي من الفوز باللقب بعد مواجهة مثيرة في النهائي أمام فريق ساكو اليابان، شهدت تنافساً قوياً حتى اللحظات الأخيرة، قبل أن يحسم اللاعب بويا رحماني النزال الحاسم لصالح الفريق الإماراتي عبر استسلام منافسه دايسوكي ناكامورا في الثواني الأخيرة.



وأكد طارق سليمان، منظم البطولة الإقليمي، أن إقامة الحدث في دبي تمثل خطوة مهمة في مسيرة نشر رياضة الجرابلينج في المنطقة، معرباً عن فخره بنجاح البطولة ومشاركة أسماء عالمية كبيرة، وقال: «نفخر باستضافة هذا الحدث العالمي في دبي، وبالحضور الكبير الذي عكس شغف الجماهير بهذه الرياضة، ما شاهدناه الليلة من مستوى فني وتنظيمي يؤكد قدرة الدولة على احتضان أبرز البطولات الدولية، ونطمح أن تكون هذه البداية لمسيرة طويلة لبطولات كوينتيت في الإمارات والمنطقة».

وأضاف: «إن تنظيم البطولة في دبي يأتي تأكيداً لمكانة الدولة الرائدة في استضافة الفعاليات الرياضية العالمية، ودعماً لرؤية الإمارات في جعل الرياضة أسلوب حياة وجسراً للتواصل بين الشعوب».