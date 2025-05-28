الفجيرة للفنون القتالية يُتوج بدرع التفوق العام لرياضة الترايثلون لموسم 2024 – 2025

تُوِّج نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام لرياضة الترايثلون لموسم 2024 – 2025، وذلك خلال زيارة رسمية قام بها وفد من اتحاد الإمارات للترايثلون إلى مقر النادي صباح اليوم.

وترأس الوفد عبدالملك محمد عبدالرحيم جاني، رئيس اتحاد الإمارات للترايثلون، حيث قام بتسليم درع التفوق العام إلى السيد نادر أبو شاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية، بحضور محسن حسن محمد آل علي، مدير فريق الترايثلون بالنادي، وعدد من لاعبي الفريق والإداريين.

وقال عبدالملك جاني: «نادي الفجيرة للفنون القتالية أثبت أنه نموذج في الالتزام الرياضي والتنظيم الإداري، واستحق عن جدارة درع التفوق العام بعد موسم حافل بالعطاء».

وبهذه المناسبة، أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، على دعمه الدائم والمتواصل للرياضة والرياضيين في الإمارة. كما أتوجه بالشكر والتقدير لإدارة النادي، وعلى رأسهم السيد نادر أبو شاويش، على جهودهم الكبيرة التي أثمرت هذا الإنجاز النوعي.

كما عبّر نادر أبو شاويش، مدير النادي، عن فخره بهذا الإنجاز، وقال: «نيل درع التفوق العام يُمثل لنا محطة مهمة ودافعاً لمزيد من العمل والعطاء. نهدي هذا الإنجاز إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ونؤكد استمرارنا في دعم رياضة الترايثلون ضمن استراتيجية النادي لتأهيل أبطال المستقبل على أعلى المستويات».

من جانبه، قال محسن حسن محمد آل علي، مدير فريق الترايثلون بالنادي: «هذا التتويج هو ثمرة عمل جماعي من الإدارة والمدربين واللاعبين. نحن فخورون بما تحقق، ونعد بأن القادم سيكون أفضل بمشيئة الله، سواء على الصعيد المحلي أو في المشاركات الدولية».

ويُعد درع التفوق العام من أرفع الجوائز التي يمنحها اتحاد الإمارات للترايثلون، ويُخصص للنادي الذي يحقق أفضل النتائج التراكمية على مدار الموسم الرياضي في جميع الفئات والمنافسات.

ويواصل نادي الفجيرة للفنون القتالية بهذا التتويج تأكيد مكانته كأحد أبرز أندية الدولة في رياضة الترايثلون، ونموذجاً للتميز الرياضي المؤسسي.