الأذربيجاني شاربوف بطل وزن الريشة في دولية محاربي الإمارات



شهدت النسخة الدولية 64 من سلسلة بطولات محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة أمسية استثنائية في مركز أبوظبي للمعارض أدنيك، بتنظيم شركة بالمز الرياضية ودعم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، بحضور الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ عيسى بن سعيد بن طحنون آل نهيان، والأسطورة حبيب نور محمدوف، وعدد من نجوم وأساطير اللعبة حول العالم.



وخلال النزالات، فاز الأذربيجاني أساف شاربوف بلقب وزن الريشة بتغلبه على الأنغولي ديمارتي بالاستسلام في الجولة الثالثة، وتوج الصومالي محي الدين أبوبكر بلقب وزن الذبابة بعد فوزه على البرازيلي ريبيرو بقرار الحكام، وشهدت الأمسية اثني عشر نزالاً قوياً، وتم إلغاء نزال لقب الوزن الخفيف لانسحاب الأرميني مارتون ميزهلوميان بسبب المرض.



وعقب الختام، قام عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، رئيس اللجنة العليا للبطولة، بحضور صالح الجزيري، مدير السياحة في دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة بتتويج وتكريم الفائزين.



من جانبه أكد محمد سالم الظاهري أن البطولة أصبحت علامة فارقة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيداً بالمستويات القوية التي شهدتها الجولة 64، فيما أعلن فؤاد درويش عن إقامة النسخة 65 في لبنان يوم السابع من ديسمبر المقبل.