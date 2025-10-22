نجوم بطولة «كوينتيت 5» يعلنون الجاهزية للتحدي الأول من نوعه بالمنطقة

طارق سليمان: الإمارات وجهة عالمية لمنظمات الفنون القتالية الدولية











أعلن نجوم العالم جاهزيتهم لخوض التحدي الأول من نوعه في المنطقة، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد الأربعاء ضمن فعاليات أسبوع النزال الخاص ببطولة «كوينتيت 5»، إحدى أكثر بطولات الفنون القتالية ابتكاراً، والتي تُقام غداً في «كوكاكولا أرينا»، بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في الجوجيتسو والجرابلينج.



وتحدث في المؤتمر الصحفي، كل من طارق سليمان، المنظم والمروج الإقليمي، و4 من أساطير الفنون القتالية الذين سيتولون تدريب الفرق في البطولة، وهم: رينزو غرايسي، وكازوشي ساكورابا، وبوب ساب وأنطونيو رودريغو «مينوتاورو» نوجويرا، بالإضافة للمقاتلين المشاركين في المنافسات، بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.



وشهد المؤتمر الصحفي الكشف عن قائمة المقاتلين في الفرق الأربعة، حيث يتواجه خمسة مقاتلين من كل فريق في نظام إقصائي يعتمد على الاستسلام كطريق وحيد للفوز، ليبقى المقاتل المنتصر في الحلبة حتى يتم حسم المواجهة، وتم اعتماد تسلسل خوض النزالات لكل فريق على النحو التالي، فريق رينزو: تاليسون سواريس، يليه أدريسون ويسلي، ثم نايمان غارسيا، يليه أدري لويز، وديلسون هينيو. وفريق ساكورابا: سازوكي أوشيما، ثم تايسي ساكورابا، يليه هيثم رضا، ودايسوكو ناكامورا، وإيجور تانابي. وفريق باجتاو: كيبموي أندرسون، ثم بي جيه براتش، يليه دون كيم، وأليكس شيلد ولوكاس باربوسا. وفريق نوغ: زيلمخان كاسايف، ثم فيتروف نيكولاي، يليه أحمد عبدالرؤوف، تياغو سا، وبويا رحماني.



كما تم في المؤتمر الكشف عن قائمة النزالات الفردية الثلاثة التي تقام في إطار البطولة أيضاً، ويلتقي فيها: جون جونز ضد صموئيل رامالهو، وعبود مكلّف ضد أحمد البسيري، وبابلو أراغاو ضد ويسلي فيليكس.



مكانة راسخة



وأكد طارق سليمان، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها كوجهة عالمية لأبرز المنظمات الرياضية وتحديداً الفنون القتالية، الباحثة عن التميز والإبداع في إقامة أكبر وأهم البطولات، وأحدثها منظمة كوينتيت، التي تأسست في اليابان عام 2018 على يد أسطورة الفنون القتالية كازوشي ساكورابا، وتستعد لإقامة هذه البطولة في دبي، باعتبارها ثاني بطولة فقط لها خارج اليابان، وقال: «ستكون الجماهير أمام حدث استثنائي من حيث التنافس بنظام الفرق، وهو ما يجعل كل مقاتل يضاعف جهوده من أجل تحقيق الفوز وتدعيم حظوظ فريقه، ويرفع من مستويات التحدي والإثارة في نوع غير مسبوق على صعيد المنطقة، ونتطلع لأن تكون هذه بداية نحو بطولات أكبر مع هذه المنطقة تشارك فيها جميع أندية الفنون القتالية في الدولة».



ولا تزال التذاكر متاحة الآن لمشاهدة الحدث في كوكاكولا أرينا دبي، كما يمكن متابعة المنافسات عبر Triller TV وStarzplay.

وتُعد بطولة كوينتيت، التي تأسست في اليابان عام 2018 على يد أسطورة الفنون القتالية كازوشي ساكورابا، من أبرز المنافسات القتالية العالمية التي تجمع بين المهارة والتكتيك وروح الفريق، ويُشرف على تنظيم النسخة الإقليمية في دبي البطل العربي السوري طارق سليمان، أحد أبرز المقاتلين في مشهد الفنون القتالية بالشرق الأوسط، والذي سبق له أن خاض منافسات البطولة في نسختها الثانية في اليابان عام 2018، ويقود جهود استضافة الحدث للمرة الأولى في المنطقة.