دبي تستهل «أسبوع النزال» ببطولة «كوينتيت 5» بمشاركة أبطال العالم في «الجرابلينج»



تنطلق في دبي فعاليات أسبوع النزال الذي تحتضنه إمارة دبي ضمن أجندتها الرياضية العالمية، مستهلاً الحدث ببطولة «كوينتيت 5»، إحدى أكثر بطولات الفنون القتالية ابتكاراً، والتي تُقام بعد غد الخميس في كوكاكولا أرينا بمشاركة نخبة من أبرز أبطال العالم في الجوجيتسو والجرابلينج. وتُعد بطولة كوينتيت التي تأسست في اليابان عام 2018 على يد أسطورة الفنون القتالية كازوشي ساكورابا، من أبرز العروض القتالية العالمية التي تجمع بين المهارة والتكتيك وروح الفريق، حيث يتواجه خمسة مقاتلين من كل فريق في نظام إقصائي يعتمد على الاستسلام كطريق وحيد للفوز، ليبقى المقاتل المنتصر في الحلبة حتى يتم حسم المواجهة.

ويُشرف على تنظيم النسخة الإقليمية في دبي البطل العربي السوري طارق سليمان، أحد أبرز المقاتلين في مشهد الفنون القتالية بالشرق الأوسط، والذي سبق له أن خاض منافسات البطولة في نسختها الثانية في اليابان عام 2018، ويقود اليوم جهود استضافة الحدث للمرة الأولى في المنطقة.



وأكد طارق سليمان، أن تنظيم البطولة في دبي يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطور رياضة الجرابلينج في العالم العربي، مؤكداً أن الحدث يأتي في توقيت مثالي مع انطلاق أسبوع النزال الذي يجمع تحت مظلته نخبة من المنافسات القتالية الدولية التي تحتضنها الدولة. وأوضح أن استضافة «كوينتيت 5» في دبي تعكس مكانة الإمارة كعاصمة إقليمية للفنون القتالية، مشيراً إلى أن البطولة ستمثل تجربة فريدة للجمهور لما تحمله من إثارة وتكتيك وندية عالية بين الفرق المشاركة.

وأضاف طارق سليمان، أن هناك روابط ثقافية ورياضية مميزة بين الإمارات واليابان، وأن هذه البطولة تُجسد قيم الاحترام والانضباط التي تجمع بين البلدين، موضحاً أن الحدث سيكون نقطة انطلاق لتعاون طويل الأمد يهدف إلى ترسيخ حضور رياضة الجرابلينج في المنطقة، عبر بطولات مستقبلية تجمع بين أندية الإمارات وتوسّع لتشمل دولاً عربية أخرى.

وأكد طارق سليمان، أن الجمهور سيشهد ليلة استثنائية من العروض القتالية التي تمتزج فيها المهارة الفنية بالروح الرياضية العالية، مشيراً إلى أن إقامة هذا الحدث في دبي خلال أسبوع النزال تؤكد مجدداً مكانة الدولة على خريطة الرياضات القتالية الدولية، وترسخ موقعها كمنصة عالمية لاستقطاب أبرز أبطال العالم.



تشهد البطولة مشاركة 4 فرق عالمية بقيادة رموز أسطورية في عالم الفنون القتالية، هم كازوشي ساكورابا، ورينزو غرايسي، وأنطونيو رودريغو نوجويرا، وبوب ساب، في لقاء استثنائي يُعيد جمعهم بعد سنوات من المنافسة في بطولات «برايد إف سي» التاريخية. كما يشارك في الحدث عدد من أبرز الأبطال المقيمين في الدولة، من بينهم تياغو سا وتاليسون سواريز وبويا رحماني، إلى جانب مجموعة من النجوم العالميين الذين يحملون ألقاباً قارية وعالمية.



