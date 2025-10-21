26 مقاتلاً من 17 دولة في النسخة 64 من «محاربي الإمارات»



تشهد صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مساء غدٍ الأربعاء، منافسات النسخة الـ 64 الدولية من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، والتي تنظمها شركة بالمز الرياضية بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في أمسية رياضية تجمع نخبة المقاتلين من مختلف أنحاء العالم، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي، بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 17 دولة، يتنافسون في 13 نزالاً قوياً تتضمن 3 ألقاب، في واحدة من أكثر النسخ تنوعاً منذ انطلاق البطولة.



وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً بحضور فؤاد درويش، الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية ورئيس اللجنة المنظمة، تم خلاله الكشف عن تفاصيل الحدث الذي يشهد مواجهة الروسي عمرو محمدوف والأرميني مارتون ميان في النزال الرئيسي على لقب الوزن الخفيف، كما يلتقي الصومالي محي الدين أبوبكر نظيره البرازيلي إياجو روبيرو في النزال الرئيسي الثاني على وزن الذبابة، فيما تجمع المواجهة الرئيسية الثالثة بين الأذربيجاني أساف شاربووف والأنغولي ديماراتي بينا في وزن الريشة.



من جانبه قال فؤاد درويش إن «محاربي الإمارات» تحتفي بالعودة إلى العاصمة أبوظبي في أمسية جديدة تعكس رسوخ مكانتها بوصفها عاصمة للفنون القتالية المختلطة في المنطقة والعالم، ذاكراً أن النسخة 64 تعكس التنوع الثقافي والرياضي للبطولة بمشاركة مقاتلين من 17 دولة، وتجمع مدارس قتال مختلفة، بما يعزز من هوية البطولة العالمية.