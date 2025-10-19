دبي تستعد لاستضافة واحدة من أضخم البطولات العالمية للفنون القتالية



تستعد دبي لاستضافة واحدة من أضخم وأهم بطولات الفنون القتالية في العالم، حيث تُقام 23 أكتوبر الجاري النسخة رقم 194 من بطولة «أخمات» «ACA» الروسية العالمية للفنون القتالية المختلطة، والتي تُعد من أبرز المنظمات الترويجية على الساحة الأوروبية والعالمية في رياضات الـMMA والكيك بوكسينغ والجوجيتسو البرازيلية، وذلك في صالة «ذا أجندة» في قلب دبي.

ويأتي اختيار دبي لاستضافة هذا الحدث العالمي الكبير اعترافاً بمكانتها المتفردة كعاصمة إقليمية وعالمية للرياضة، ووجهة جاذبة لعشاق التحدي والإثارة من مختلف أنحاء العالم. فقد أصبحت المدينة خلال السنوات الأخيرة نقطة التقاء لأهم البطولات الدولية وأبرز الأبطال العالميين، بفضل بيئتها المتكاملة، وبناها التحتية المتطورة، وقدرتها الاستثنائية على تنظيم فعاليات ضخمة بمعايير عالمية، إلى جانب جمهورها المتحمّس الذي يضفي على كل حدث طابعاً فريداً من الحماس والاحتفال.



وتُعد بطولة «أخمات 194» من أبرز محطات الموسم العالمي للفنون القتالية، إذ تجمع نخبة من مقاتلي النخبة من مختلف القارات في ليلة واحدة تحت قبة «ذا أجندة». يتصدر الحدث النزال الرئيسي في فئة الوزن الثقيل بين الأمريكي توني جونسون، الملقب بـ«هالك»، وهو بطل سابق في المنظمة وسجلّه يضم 18 انتصاراً، والعالمي أمير علي أكبر الذي يدخل المواجهة بثقة كبيرة بعد فوزه الأخير في أغسطس الماضي، ساعياً لتعزيز مكانته ضمن نخبة المصنفين في الوزن الثقيل. ويُتوقع أن تكون المواجهة من أكثر النزالات انتظاراً لما تحمله من طابع تنافسي قوي يجمع بين القوة والخبرة والطموح نحو القمة.



كما تشهد الأمسية نزالاً مشتعلاً بين الروسي علي باغوف والبرازيلي ديفي راموس، في مواجهة تجمع بين المدرسة الروسية في القتال الأرضي والبراعة البرازيلية في الجوجيتسو، إضافة إلى الظهور الأول للمقاتل الأيرلندي جيمس غالاغر، أحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم الفنون القتالية، والمعروف بقدراته العالية في الإخضاع وإنهاء الخصوم على الأرض.



ويُتوقع أن تستقطب البطولة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من عشاق الرياضات القتالية من المواطنين والمقيمين وزوار الإمارة، خصوصاً مع الشعبية الواسعة التي باتت تحظى بها رياضات الفنون القتالية في الإمارات، ودور دبي الريادي في تعزيز حضورها من خلال استضافة الفعاليات العالمية التي تجمع بين المنافسة القوية والإبهار الجماهيري. وتؤكد استضافة هذا الحدث العالمي مجدداً أن دبي أصبحت منصة مفضلة لأهم المنظمات الرياضية الدولية الباحثة عن تجربة استثنائية تجمع بين التنظيم المحترف، والجمهور المتفاعل، والبنية التحتية المتكاملة التي تجعل من كل بطولة حدثاً لا يُنسى.