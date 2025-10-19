اتحاد «المواي تاي» يعلن قائمة منتخب الإمارات في «آسيوية الشباب»



أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج القائمة الرسمية لمنتخب الإمارات للمواي تاي لفئة الشباب، المشارك في دورة الألعاب الآسيوية، التي تستضيفها مملكة البحرين، خلال الفترة من 22 إلى 27 أكتوبر الجاري. وتضم قائمة المنتخب 6 لاعبين ولاعبات هم: آية الشعري، في المواي تاي «وزن 48 كجم»، ومسابقة الواي كرو، وعصام أيمن، في وزن 57 كجم، وبلال رشاد، في وزن 60 كجم، إلى جانب راكان أحمد، وعزيز الحمادي، المشاركين في فئة الماي مواي للفئة العمرية من 14 حتى 15 سنة، وبشار الصوالحة، في فئة الواي كرو لعمر من 16 حتى 17 سنة، إضافة إلى الجهاز الفني بقيادة عمر النعيمي، المدير الفني، والمدربين عادل جواد، وتوا تشاي.



وكان المنتخب الوطني قد أكمل استعداداته التدريبية قبيل المغادرة إلى البحرين، للمشاركة في أكبر محفل رياضي قاري للشباب، حيث تسجل رياضة المواي تاي حضورها الأول في الألعاب الآسيوية للشباب إحدى الرياضات الرسمية، في ظل الجهود المتواصلة، لتعزيز مكانة اللعبة على الساحتين القارية والدولية.

وقال علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن مشاركة منتخب الإمارات للمواي تاي في دورة الألعاب الآسيوية للشباب تمثل محطة مهمة في مسيرة تطور اللعبة، خصوصاً بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققته الإمارات بتصدرها بطولة العالم للشباب، التي استضافتها أبوظبي مؤخراً.