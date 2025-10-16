«أسبوع أبوظبي للتحدي» يشهد نزالاً تاريخياً على لقب السيدات



يتصاعد الحماس في العاصمة الإماراتية أبوظبي مع اقتراب موعد انطلاق بطولة يو إف سي 321: أسبينال ضد جان، حيث يترقب عشاق الرياضات القتالية المواجهة بين بطل الوزن الثقيل توم أسبينال ومنافسه سيريل جان، كما تشهد الفعالية نزالاً تاريخياً بين فيرنا جانديروبا وماكينزي ديرن للفوز بلقب وزن القشة، في أول منافسة على لقب بطولة للسيدات في الشرق الأوسط، وينطلق أسبوع أبوظبي للتحدي بين 20 و26 أكتوبر.



ويحظى الجمهور بفرصة الاستمتاع بمزيج من الأنشطة والفعاليات على مدار أسبوع، بما يشمل مشاهدة نجوم يو إف سي عن كثب، خلال التدريبات المفتوحة في ياس مول يوم 22 أكتوبر، بينما تستضيف الاتحاد أرينا في اليوم التالي المؤتمر الصحافي الرسمي لبطولة يو إف سي، والذي يتضمن جلسة يجيب فيها الرياضيون عن أسئلة الجمهور، ويشاركون بآرائهم حول النزالات المرتقبة، ويشهد يوم 24 أكتوبر فعالية الوزن الرسمية في الاتحاد أرينا، حيث يتواجه الرياضيون للمرة الأخيرة قبل النزال.



ويضمن أسبوع أبوظبي للتحدي مزيداً من التشويق مع انطلاق البطولة المشوقة «محاربو الإمارات»، التي تجمع أبرز المواهب في المنطقة يوم 22 أكتوبر في مركز أدنيك أبوظبي.

ويجمع أسبوع أبوظبي للتحدي 2025 بين مباريات يو إف سي التاريخية المشوقة، ومنافسات الفنون القتالية المختلطة والجرابلينغ، ما يرسخ مكانته بوصفه حدثاً عالمياً فريداً للاستمتاع بأروع الفعاليات الرياضية والترفيهية.