عبدالله البستكي: ذهبية غرب آسيا لبناء أجسام 2025 طموحي المقبل



أكد عبدالله فيصل البستكي لاعب منتخب الإمارات لبناء الأجسام في فئة الفيزيك، أن طموحه مواصلة تحقيق أفضل الإنجازات وذلك خلال مشاركته المقبلة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في مملكة البحرين وتنطلق منافساتها في 30 أكتوبر الجاري ولغاية 3 نوفمبر المقبل من خلال تحقيق المركز الأول والميدالية الذهبية في البطولة التي نجح بتحقيق المركز الثاني في نفس البطولة التي أقيمت في سلطنة عُمان 2024، مبيناً أن هدفه المستقبلي هو التمثيل المشرف لدولة الإمارات على مستوى بطولة العالم والوصول إلى بطولات عالمية كبرى، مشيراً إلى أنه يتدرب بإصرار عالٍ لتحقيق طموحه، وأن التحضيرات بدأت قبل البطولة بفترة طويلة مع خطة تغذية دقيقة وتمارين مكثفة إضافة إلى الجانب الذهني.



وعن أبرز إنجازاته في مسيرته الرياضية كشف أنه حصد العديد من الميداليات الملونة وأبرزها فضية بطولة آسيا التي أقيمت في عجمان، إضافة إلى غرب آسيا، مؤكداً أنه سيشارك في النسخة الجديدة في فئة الرجال، بعد سلسلة من المشاركات الناجحة في فئة الشباب والتي وصفها بأن لها مكانة خاصة، مبيناً أن التحديات التي تصادف لاعب بناء الأجسام يمكن تفاديها من خلال الموازنة بين التمرين والتغذية والإصرار والانضباط ودعم المدرب والعائلة ما يمهد لتفاديها.



ووصف البستكي تنظيم البطولات الدولية في الإمارات مثل بطولة «الفجيرة، وبينوس، ودبي مصل شو» كان له دور كبير في تطوير اللعبة داخل الدولة وأن هذه البطولات رفعت المستوى العام للمنافسة وعززت الطموح لدى اللاعبين للمنافسة على المراكز الأولى.

وأكد البستكي، أن دعم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي مميز ومستدام على جميع المستويات وأن دعم لجنة المنتخبات التي تبحث عن المواهب وتتابع أداء اللاعبين يعد دعماً كبيراً مبيناً اعتزازه بكونه من استكشافات لجنة المنتخبات التي آمنت بقدراته وساعدته على الوصول لمرحلة مميزة ليتمكن من المنافسة قارياً وعالمياً.