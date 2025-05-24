انطلاق النسخة 4 من "الإمارات الوطنية للفنون القتالية"

انطلقت اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة على مدار يومين في مركز أبوظبي الوطني للمعارض – العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، من مختلف أندية وأكاديميات الدولة.

وشهد اليوم الأول من البطولة، نزالات قوية ضمن فئات الأشبال والناشئين، وبرزت مواهب واعدة قدّمت مستويات فنية متميزة، عكست تطور اللعبة في الدولة والتزام اللاعبين بروح التحدي والانضباط، وسط حضور جماهيري لافت وتفاعل واسع من مختلف الأكاديميات.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، أن البطولة تترجم رؤية القيادة الرشيدة في دعم قطاع الرياضة، وتعد منصة مثالية لاكتشاف وصقل المواهب وتعزيز قاعدة الممارسين، مشيراً إلى النمو المتواصل في عدد المشاركين عاماً بعد عام.

وأضاف أن الحضور الجماهيري والتفاعل الكبير من الأندية يسهمان في رفع المستوى الفني للبطولة وتعزيز مكانتها كحدث وطني ريادي على الساحة الرياضية.

من جهته، قال المدرب الأوزبكي أوشكون باهاديروف من أكاديمية TKMMAFIT بدبي، إن البطولة توفر بيئة احترافية لتطوير مهارات اللاعبين الناشئين، مؤكداً أهميتها في إعدادهم للاستحقاقات المستقبلية.

وأعرب مروان حسين النمر، والد لاعبين مشاركين من فئة الناشئين، عن اعتزازه بتجربة أبنائه في البطولة، مؤكداً أثرها الإيجابي على شخصيتهما وتنمية حس المسؤولية والانضباط لديهما.

وعبّرت اللاعبة هند الهاشمي من أكاديمية أدما، الفائزة بذهبية فئة الناشئين وزن 40 كجم، عن فخرها بإنجازها، مثمّنة دعم مدربيها وأسرتها والاتحاد في مسيرتها الرياضية.

وتُختتم البطولة غداً، بإقامة النزالات النهائية لفئتي الشباب والكبار.