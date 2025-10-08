اتحاد المصارعة يعلن أجندة بطولات الموسم الجديد



أعلن اتحاد الإمارات للمصارعة إطلاق موسمه الرياضي الجديد 2025 – 2026، خلال فعالية أقيمت اليوم في «سي وورلد» بجزيرة ياس.



حضر الفعالية الشيخ حمدان بن سعيد بن طحنون آل نهيان، الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، بجانب عدد من المسؤولين.



وكشف الاتحاد في بيان اليوم عن أجندة الفعاليات والبطولات المقررة في الموسم الجديد، ومن أبرزها النسخة الأولى من دوري الأندية، ودوري المدارس للمصارعة، بإقامة 5 جولات رئيسة للدوري من أكتوبر 2025 حتى أبريل 2026، و6 جولات رئيسة لدوري المدارس من يناير حتى أبريل 2026.



وأوضح أن الموسم يختتم ببطولة كأس الاتحاد، التي تمثل النهائي الرسمي للدوريين، وتجمع أفضل 16 نادياً وأفضل 16 مدرسة يوم 10 مايو 2026 في إمارة دبي.



كما نوه الاتحاد باقتراب افتتاح مركز الإمارات للمصارعة، أول مركز تحت مظلة الاتحاد في أبوظبي، ليكون منصة متكاملة لتطوير اللاعبين وصقل المواهب، وتوفير بيئة تدريبية متقدمة تستهدف كلاً من الرياضيين النخبة والمجتمع الرياضي.



وأشار الاتحاد إلى وجود خطط لإطلاق سلسلة من بطولات المصارعة الشاطئية في مختلف إمارات الدولة خلال الربع الأخير من عام 2025، والربع الأول من عام 2026، لتقديم تجارب تنافسية جديدة، وتوفير منصات متنوعة تتيح للمواهب خوض منافسات في بيئة مختلفة.



وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس اتحاد الإمارات للمصارعة، إن الموسم الجديد يجسد رؤية الاتحاد لتطوير رياضة المصارعة، بما تمثله من قيم الانضباط والشجاعة وروح الفريق.



وأوضح أن أهداف الاتحاد تتركز على بناء قاعدة قوية من الرياضيين الإماراتيين في الأندية والمدارس، والارتقاء بمستوياتهم لإعدادهم لخوض المنافسات القارية والعالمية، وتمثيل الدولة بأفضل صورة تعزز حضور المصارعة الإماراتية على الساحتين الإقليمية والدولية، وترسخ مكانة الدولة على خريطة الرياضة العالمية.