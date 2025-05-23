بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة تنطلق اليوم

تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة الإمارات الوطنية للفنون القتالية المختلطة، التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، على مدار يومين في مركز أدنيك العين، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف إمارات الدولة.

وتأتي البطولة ضمن أجندة الاتحاد الهادفة إلى تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة على المستوى المحلي، وتعزيز حضورها بين مختلف الفئات العمرية.

حيث تشمل المنافسات فئات الأشبال (10 - 11 عاماً )، والناشئين ( 12 - 13 عاماً )، والناشئين ( 14 - 15 عاماً )، والشباب ( 16 - 17 عاماً )، إضافة إلى فئة الكبار «18 عاماً فما فوق».

وأكد عبدالله سالم الزعابي، رئيس قسم الفعاليات والأنشطة في اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، أن البطولة محطة محورية في مسيرة تطوير رياضة الفنون القتالية المختلطة في الدولة، مشيراً إلى دورها في ترسيخ التفاعل المجتمعي، وتعزيز قيم الالتزام والإصرار لدى الأجيال الناشئة.

وقال إن هذه البطولة تعكس جودة التنظيم والمعايير التي يحرص الاتحاد على ترسيخها في مختلف فعالياته، بما يسهم في الارتقاء بالمشهد الرياضي الوطني، ويشكل استثماراً حقيقياً في الأجيال الواعدة.