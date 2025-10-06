منتخب الإمارات ثالث بطولة آسيا للياقة البدنية بالرياض



حصد منتخب الإمارات المركز الثالث في بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض واختتمت أمس، بتنظيم من الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية «iF3»، وبدعم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك بمشاركة 70 لاعباً من 10 دول هي: الإمارات، السعودية، الأردن، باكستان، إيران، كازاخستان، منغوليا، أوزبكستان، كوريا الجنوبية وأستراليا، ضمن خمس فئات، وهي الفردي للرجال، الفردي للسيدات، فرقي للرجال، وفرقي للسيدات والفرقي المختلط وجاء منتخبا إيران وكازاخستان في المركزين الأول والثاني بالترتيب. كما حقق لاعب المنتخب الوطني بدر النوري المركز السادس آسيوياً، في منافسة قوية للاعبين من أستراليا وكازاخستان.



من جهته، بارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، للاعبي ومدربي المنتخب، مثمناً الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال الاستعداد للمشاركة وخلال منافسات البطولة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما حققه المنتخب يعكس تطور مستوى رياضة اللياقة البدنية في الدولة، داعياً اللاعبين إلى الحفاظ على الجاهزية للمشاركة الناجحة في البطولات القارية والعالمية المقبلة.



كما عبّر أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، عن سعادته للنجاح الذي حققه لاعبو المنتخب الوطني، مؤكداً أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة لترسيخ رياضة اللياقة البدنية محلياً ودولياً.

كما أكد مدرب المنتخب أحمد آل علي، أن المنافسة كانت قوية وشهدت مستويات عالية من الأداء، مضيفاً: أثبت لاعبو منتخب الإمارات أنهم رقم صعب لا يُستهان به على مستوى القارة الآسيوية، مؤكداً أن لاعبي المنتخب سيواصلون استعداداتهم بشكل منتظم تمهيداً لبطولة العالم المقبلة التي ستقام في ليتوانيا ديسمبر المقبل.