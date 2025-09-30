الثأر يُشعل الحلبة في دبي بين نورمحمدوف وهيوز



ستكون دبي مسرحاً لموقعة عالمية تحمل بين طياتها أكثر من مجرد نزال على اللقب، عندما يواجه الداغستاني عثمان نورمحمدوف منافسه الإيرلندي بول هيوز الجمعة المقبل في كوكا كولاأرينا، ضمن منافسات بطولة سلسلة الأبطال «الطريق إلى دبي» للفنون القتالية المختلطة، التي تقام بتنظيم مشترك من رابطة المقاتلين المحترفين «PFL» ومجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.

سيلتقي نورمحمدوف وهيوز للمرة الثانية في أقل من عام واحد، وبعد أن حسم نورمحمدوف اللقاء الأول بقرار الأغلبية، لذا سيعود هيوز هذه المرة مدفوعاً بروح الثأر ورغبة إثبات الذات.



وأكد المقاتل الأيرلندي بول هيوز خلال المؤتمر، أنه يدخل المواجهة المقبلة وهو في أفضل حالاته البدنية والذهنية بعد برنامج إعداد مكثف، مشيراً إلى أن هدفه واضح ويتمثل في انتزاع الحزام وترك بصمته في تاريخ البطولة. وقال: بذلت جهداً هائلاً في فترة التحضير لهذه اللحظة، وأشعر أنني في قمة جاهزيتي لتحقيق الفوز وتقديم أداء يليق بتطلعاتي وبثقة فريقي وجمهوري، مضيفاً: في حال تتويجي بالحزام، فمن حق خصمي عثمان أن يطلب نزالاً جديداً، ولا أمانع في خوض مواجهة إعادة إذا تطلب الأمر ذلك.



من جانبه، ردّ المقاتل الروسي عثمان نورمحمدوف على تصريحات خصمه قائلاً: لا أعتقد أن خصمي يستحق إعادة النزال، لكنني لا أمانع في خوض المواجهة الرابعة على الحزام، وسنترك الحسم لما سيحدث داخل القفص.

وأعرب المقاتل الذي يحظى بشعبية كبيرة في دبي بويا رحماني عن سعادته الكبيرة بالعودة إلى المنافسة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة وخضوعه لعملية جراحية، مؤكداً أن التحضيرات جاءت على أعلى مستوى. وقال: «العودة بعد الإصابة ليست سهلة أبداً، لكنني عملت بجد واستعديت بقوة لهذا النزال الذي يمثل بالنسبة لي نقطة تحول مهمة في مسيرتي».



وأكد عيسى شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن استضافة هذه البطولة العالمية تأتي في إطار رؤية المجلس لترسيخ مكانة دبي عاصمة عالمية للأحداث الرياضية الكبرى، موضحاً أن أهميتها لا تقتصر على الجانب التنافسي فقط، بل تسهم كذلك في تعزيز حضور الإمارة على الساحة الرياضية الدولية وإبراز قدراتها التنظيمية المتميزة. وأشار إلى أن مثل هذه الفعاليات تمثل منصة ملهمة لعشاق الرياضة، وتتيح لهم متابعة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية عن قرب، كما تمنح المواهب المحلية والإقليمية فرصة ثمينة للاحتكاك بالمقاتلين العالميين واكتساب الخبرات، بما يعزز مسيرة التطور الرياضي في المنطقة.