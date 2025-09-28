أكاديمية IFBB بدبي تختم دورة علم الحركة الأساسي في تدريبات المقاومة



اختُتمت بنجاح كبير دورة علم الحركة في تدريبات بناء الأجسام «الأساسي والمتقدم»، «علم الحركة الأساسي في تدريبات المقاومة»، التي نظمتها أكاديمية IFBB الدولية لبناء الأجسام واللياقة البدنية بالخليج العربي ومقرها دبي، على مدار يومين، بنادي جراند جولد جيم بالبرشاء، والتي حاضر فيها المحاضر الدكتور وليد عبدالكريم المدير العام للأكاديمية، بمشاركة كبيرة من المدربين والمدربات من داخل وخارج الدولة.

واشتملت الدورة على الطرق العلمية لأداء تدريبات المقاومة، معرفة كيفية أداء التمارين بكل مراحلها بالطرق العلمية المعتمدة من الاتحاد الدولي، التشريح العضلي وكيفية استهداف كل جزء من العضلة من خلال التمارين، شرح جميع التمارين الأساسية لكل عضلات الجسم، معرفة المسميات العلمية للأجهزة والتمارين، كيفية عمل التقييم والاستبيان البدني.



بدوره، أكد الدكتور وليد عبدالكريم المحاضر الدولي ومدير عام الأكاديمية، أن التركيز بالتنسيق مع الاتحاد الدولي لبناء الأجسام برئاسة الإسباني الدكتور رفائيل سانتوجا، كان بشكل كبير على دورات البرامج ذات الأهمية في حياة الرياضيين بشكل عام ولاعب بناء الأجسام بشكل خاص، موضحاً أن الدورات وخاصة علم الحركة هدفها الأساسي تأهيل الرياضيين بشكل سليم وتعليم كيفية تطبيقها في حياة الرياضي بصوة تضمن تحقيق هذا الأمر، ويحرز تقدماً في المجال الرياضي، وأوضح مدير عام الأكاديمية أن محاور الدورة شهدت التركيز بشكل مستمر على الأبحاث الرياضية الجديدة في طرق علم الحركة خلال الفترة الأخيرة، متمنياً أن يستفيد المدربين والمدربات بما تناولته الدورة.



من جانبه، أشاد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، رئيس الأكاديمية، بحجم الإقبال الذي شهدته الدورة بشكل خاص، والدورات كافة التي تؤهل المشاركين فيها للحصول على درجة الماجستير في بناء الأجسام واللياقة البدنية من الاتحاد الدولي بإسبانيا، كما ثمن العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، حرص مدربي ومدربات بناء الأجسام واللياقة البدنية بالإمارات والشرق الأوسط على المشاركة في دورات الأكاديمية والاستفادة من مناهجها المعتمدة من الاتحاد الدولي لبناء الأجسام في أكثر من 203 دول على مستوى العالم.