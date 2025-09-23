«ملوك اللكمات».. عودة بطولة القتال بالأيدي العارية إلى دبي



تستعد بطولة الملاكمة بدون قفازات «القتال بالأيدي العارية» للعودة إلى استاد سوق دبي الحرة للتنس في فعالية تُقام على مدار ليلتين بتاريخ 21 و22 نوفمبر المقبل، وذلك بعد نجاح الموسم الأول. وتأتي هذه الفعالية المشوقة بالتعاون مع دوري مقاتلي العالم وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، إذ ستُقدم البطولة صيغة جديدة تعتمد على الفرق تحت مسمى «ملوك اللكمات».

كما تشهد الفعالية تطوراً فريداً يتمثل في انضمام فرق تعتمد نظام الامتياز إلى ساحة التحدي للمرة الأولى في تاريخ رياضات القتال، إذ تخوض منافسات تقود إلى المواجهة المرتقبة على اللقب الرئيسي للبطولة. يضيف هذا النظام المبتكر بُعداً جديداً ومشوقاً للرياضة، ويعزز من مكانة البطولة في ساحة رياضات القتال المزدهرة في دبي.



لأول مرة في تاريخ رياضات القتال، لن يتنافس المقاتلون من أجل المجد الفردي فحسب، بل من أجل التفوق على مستوى الفرق. ستخوض الفرق الأربعة الكبرى: بانيشرز، وإنفيرنوز، وآيرونكلاد، وكراشرز مواجهات محتدمة عبر أربع فئات وزنية، يشارك فيها ثمانية من أشرس مقاتلي الأيدي العارية في العالم لكل فريق. ويُختتم هذا النظام المبتكر بالمواجهة الرئيسية المرتقبة على اللقب في عرض استثنائي يمتد على مدار يومين يجمع بين روح المنافسة الجماعية وأعلى مستويات القتال الفردي.



لعبت رابطة مقاتلي العالم دوراً فعالاً في النجاح الأولي الذي حققته بطولة القتال بالأيدي العارية في دبي، فقد استضافت فعاليتين متتاليين النسخ الـ 71 والـ 72 في أبريل الماضي، شارك فيهما 44 مقاتلاً من الطراز العالمي، وتهدف الشراكة بين بطولة القتال بالأيدي العارية ورابطة مقاتلي العالم، بدعم من مجلس دبي الرياضي، إلى تقديم تجربة ترفيهية استثنائية والمساهمة في تحقيق رؤية دبي بأن تصبح عاصمة رياضية عالمية، وإلى إنشاء مسارات مستدامة لتطوير رياضات القتال.



وجدد مجلس دبي الرياضي دعمه لدوري مقاتلي العالم وبطولة القتال بالأيدي العارية، مرحّباً بعودة الفعالية إلى دبي. وأبرز المجلس ريادة الإمارة في الابتكار الرياضي والتزامه بتوفير إطار تنظيمي آمن ومستدام يعزّز التطور المهني للمقاتلين ويقوّي مسارات تطوير رياضات القتال على المستويين المحلي والإقليمي. وبالتعاون مع شركاء محليين ودوليين لتعزيز الاستدامة.