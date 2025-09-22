26 لاعباً في بطولة «هوك سوبر ماتش» لمصارعة الذراعين بدبا



بتنظيم من اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، اعتمدت اللجنة المنظمة لبطولة «هوك سوبر ماتش» لمصارعة الذراعين، والتي يستضيفها مركز دبا لبناء الأجسام، 26 الجاري، في دبا الفجيرة، مشاركة 26 لاعباً من نخبة أبطال الإمارات المميزين، والأبطال العالميين في البطولة.



وأكد الكابتن فيصل الغيص الزعابي رئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين، أن الاستعدادات الفنية والإدارية واللوجستية، وجهود مركز دبا لبناء الأجسام، قادت لجاهزية مميزة، موضحاً أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير أعلى المعايير التنظيمية، من خلال تجهيزات متكاملة، كما توجه الزعابي بالشكر إلى مستضيف البطولة، الكابتن سالم الصريدي، على جهوده في توفير بيئة رياضية متميزة، قادرة على استقطاب مميز للجمهور، مثمناً البنية التحتية المتميزة للحدث المتميز.

كما رفع رئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين، شكره وتقديره إلى اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، على دعمه المتواصل لمختلف الرياضات في الدولة، مثمناً جهود أسرة رياضة مصارعة الذراعين.