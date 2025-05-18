عمر السويدي وكوماندو جروب «الأفضل عالمياً» في ختام أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو لموسم 2024-2025



اختتمت اليوم في صالة مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي منافسات الجولة الأخيرة من بطولة «أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو»، التي شهدت تألقاً لافتاً لأبطال الإمارات في فئة المحترفين، وتوج البطل الإماراتي عمر السويدي بلقب أفضل لاعب في العالم وفقاً لتصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو عن موسم 2024-2025 برصيد 11200 نقطة في فئة المحترفين حزام أسود لوزن 56 كغم، مؤكداً المكانة العالمية المتقدمة لرياضة الجوجيتسو في الدولة.

كما حافظت أكاديمية «كوماندو جروب» الإماراتية على صدارتها لترتيب الأكاديميات العالمية برصيد 140100 نقطة، بفضل الأداء المتميز للاعبيها، ما يعكس فعالية البنية التحتية الرياضية التي وفّرتها الدولة لتطوير هذه الرياضة وتعزيز حضورها عالمياً.

قام بتتويج الفائزين بجوائز الموسم محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ويوسف عبدالله البطران، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وطارق عمر البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وحول نتائج اليوم الأخير في الجولة الختامية من بطولة أبوظبي غراند سلام التي تم تخصيصها للمحترفين، فقد احتلت البرازيل المركز الأول، وحلت الإمارات في المركز الثاني، في حين جاءت روسيا في المركز الثالث، في دلالة واضحة على التطور الكبير الذي تشهده البطولة على الصعيدين الفني والتنظيمي داخل الدولة.

وأكد طارق عمر البحري أن بطولة «أبوظبي غراند سلام» تجسد المكانة المرموقة التي أصبحت تحظى بها أبوظبي بوصفها عاصمة عالمية للرياضة، مشيراً إلى أن التنظيم الاحترافي والبيئة التنافسية الفريدة أسهما في استقطاب نخبة من أبرز نجوم الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم. وأشار البحري إلى أن النسخة الحالية من البطولة شهدت حضوراً بارزاً لأبطال الحزام الأسود، ومشاركة متميزة للاعبي الإمارات الذين أثبتوا جاهزيتهم وتفوقهم في مختلف الفئات.

من جانبه، أعرب خالد علي الحوسني، نائب أول الخدمات المشتركة في شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عن اعتزاز «أدنوك» برعايتها لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو، التي وصلت اليوم إلى محطتها الختامية، بعد موسم استثنائي شهد منافسات متميزة وتجمعاً عالمياً لنخبة الرياضيين، مشيراً إلى أن هذه الرعاية تأتي انطلاقاً من التزام أدنوك الراسخ بدعم المبادرات الرياضية والمجتمعية التي تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرياضة، وتسهم في نشر قيم التميز والانضباط والعمل الجماعي.

وأشاد الحوسني بالجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تنظيم بطولة بهذا المستوى، مؤكداً استمرار أدنوك في دعم الفعاليات التي تسهم في بناء مجتمع صحي ونشط، وتلهم الأجيال القادمة لتحقيق طموحاتهم الرياضية.

وعبّر البطل الإماراتي عمر السويدي عن سعادته بالتتويج العالمي، مشيراً إلى أن جائزة اليوم ثمرة لعمل دؤوب ومشاركات في جولات أبوظبي غراند سلام القوية على مدار العام، وأنه لا ينسى دور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في توفير أفضل بيئة تنافسية في العالم لأبناء الإمارات، وكذلك دور الجهاز الفني وزملائه اللاعبين، وتمنى السويدي أن يكون الإنجاز حافزاً له ولزملائه في بطولة آسيا المقبلة بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الشهر الجاري.

وشهدت البطولة، التي استمرت 3 أيام، مشاركة عدد من أبرز المصنفين عالمياً ضمن رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، ومن بينهم يارا ناسيمنتو، وديانا تيكسييرا، ولينا غروسيت، وعمر السويدي، وفيليبي بيزيرا، وتياغو ماسيدو، وأندرسون فيريرا، ولويس هنريكي، وجيفرسون غوتيه.

واختتمت البطولة وسط إشادة واسعة بالتنظيم والدعم المقدم من مختلف الجهات المعنية، ما عزز من مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، وأسهم في تسليط الضوء على المواهب الصاعدة وترسيخ قيم التنافس الشريف في ميادين الرياضة.