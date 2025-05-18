«الجودو» يتوج الشارقة للدفاع عن النفس وكلباء بلقبي بطولة الإمارات



اختتم اتحاد الجودو منافسات بطولة الإمارات بتتويج فريقي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، وكلباء بلقبي الناشئين والأشبال، ونادي الفجيرة للفنون القتالية، بكأس التفوق العام لموسم 2024 - 2025.

وأقيمت البطولة في آخر منافسات الموسم الحالي، تحت 18 سنة لفئتي الأشبال والناشئين، أول من أمس، بصالة الاتحاد في بني ياس شرق. وحصد الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس 9 ميداليات، منها 4 ذهبيات، وفضية، و4 برونزيات، ونادي كلباء 10 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات، و3 فضيات، و3 برونزيات، وتصدر فريق كلباء لرياضة المرأة فئة فردي السيدات تحت 15 و18 سنة، محققاً 9 ذهبيات.

وتوج الفائزين محمد جاسم، أمين السر العام المساعد، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية. وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، أن جهود الأندية أثرت بشكل كبير في نجاح الموسم الرياضي.