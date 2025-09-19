15 ميدالية لمنتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي في مونديال «المواي تاي»



حصد منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي 15 ميدالية مشاركة ذهبية خلال بطولة العالم للمواي تاي لفئة الشباب في أبوظبي.

وقدم المنتخب مستوى مميزاً في الأداء التدريبي الاستعراضي عبر مسابقات تم تصميمها لهم وفق أفضل الممارسات العالمية من اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ.



وأكد اللاعب نوفل معتز أن المشاركة في البطولة منحتهم دفعة معنوية كبيرة للاستحقاقات المقبلة، لا سيما أن البطولة شهدت مشاركة كبيرة من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة.

وشدد محمد أبوضيف مدرب منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي على أهمية المبادرات التي ينفذها الاتحاد لتوفير بيئة تنافسية شاملة لأصحاب الهمم في بطولات عالمية.



بدوره أوضح علي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ أن تنظيم منافسات خاصة بأصحاب الهمم يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم هذه الفئة وتمكينها ودمجها في المنظومة الرياضية، بما يعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الشمولية وتكافؤ الفرص.



من جهته أشار طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى أن مشاركة 15 لاعباً من أصحاب الهمم في مونديال المواي تاي، خطوة مهمة في جهود دمج أصحاب الهمم في مختلف الرياضات.



وذكر أن إدراج هذه الرياضة ضمن أنشطة الأولمبياد الخاص الإماراتي على المستوى الوطني، يؤكد التزامهم بتوسيع آفاق الدعم والتشجيع لأصحاب الهمم، ومنحهم الفرصة لإبراز قدراتهم في مجالات رياضية جديدة ومليئة بالتحدي، بالتعاون مع اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينغ.