مونديال المواي تاي للشباب يصل إلى محطة الختام



تختتم، الجمعة، بطولة العالم للمواي تاي للشباب- «أبوظبي 2025»، التي أقيمت تحت مظلة الاتحاد الدولي للمواي تاي، ونظمها اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وسط نجاحات تنظيمية غير مسبوقة عززت مكانة البطولة واحدة من أبرز الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها الدولة، وأسهمت في دعم انتشار المواي تاي على الساحة الدولية.



وشهدت البطولة منذ انطلاقتها مشاركة قياسية من أكثر من 100 دولة، قدم خلالها اللاعبون مستويات فنية رفيعة عكست قيمة الحدث ومكانته، كما تخللتها ورش عمل تطويرية استهدفت المدربين والحكام واللاعبين والإداريين، في إطار تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين مختلف المدارس العالمية في رياضة المواي تاي.



كما عُقدت اجتماعات يومية للحكام، أكدت الالتزام بأعلى معايير النزاهة والاحترافية في إدارة النزالات، بينما شكّلت منافسات أصحاب الهمم محطة مميزة جسدت أسمى قيم الشمولية والاندماج.

وتختتم البطولة بمنافسات الدور النهائي التي انطلقت، اليوم الخميس 18 سبتمبر، للفئة العمرية (10–15 سنة)، وتستكمل غداً الجمعة 19 سبتمبر بمواجهات الفئة العمرية (16–17 سنة) ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، تعقبها مراسم تتويج الأبطال، قبل أن يسدل الستار على فعاليات البطولة بحفل العشاء الرسمي الذي سيشهد تكريم أفضل الفرق واللاعبين والوفود المشاركة، في أجواء احتفالية تعكس حجم النجاحات التنظيمية والفنية.



وشهد عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي ورئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، نزالات نصف نهائي بطولة العالم للمواي تاي للشباب المقامة في سبيس 42 أرينا بأبوظبي.



والتقى النيادي على هامش المنافسات بممثلي الاتحاد الدولي ورؤساء الاتحادات الوطنية والبعثات المشاركة من مختلف دول العالم، وسط حضور لافت من القيادات الرياضية الدولية والعربية، في مشهد يجسد مكانة الحدث وأهميته على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية.



واستعرضت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمواي تاي، تطوير الاستراتيجيات التنظيمية للارتقاء باللعبة، وتنظيم البطولات الدولية، واستعراض برامج دعم خطط إعداد المدربين والحكام واللاعبين، وتعزيز البرامج التثقيفية، والخطط المستقبلية، والتوسع الكبير على مستوى القارات، لا سيما في آسيا، والانطلاقة الأولى للعبة أكتوبر المقبل، في دورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين.



جاء ذلك خلال اجتماع اليوم، في«فندق روتانا» بجزيرة ياس، بحضور الدكتور ساكشاي تابسوان، رئيس الاتحاد الدولي، وستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد، وطارق محمد المهيري، المدير التنفيذي للاتحاد الآسيوي ممثلاً عن نائب رئيس الاتحاد الدولي، سعادة عبدالله سعيد النيادي، وإدريس الهلالي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي 140 اتحاداً وطنياً عضواً في الاتحاد الدولي، وعلي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات وممثله في الاجتماع.