المقاتل ماكغريغور ينسحب من سباق الرئاسة الأيرلندية



أعلن نجم الفنون القتالية المختلطة الأيرلندي كونور ماكغريغور سحب ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في بلاده في أكتوبر، مؤكداً أن التزامه تجاه أيرلندا لا يتوقف عند هذا الحد. وكتب ماكغريغور «37 عاماً» الذي أعلن في وقت سابق نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، في رسالة مطولة نشرت على موقع «إكس» إنه اتخذ هذا القرار بعد تفكير عميق، وبعد التشاور مع عائلتي، أسحب ترشيحي من هذا السباق الرئاسي.



وأكد أن التزامه تجاه أيرلندا لا يتوقف عند هذا الحد، منتقداً قانون الانتخابات الذي يشترط موافقة 20 عضواً في البرلمان أو أربع سلطات حكومية محلية للمصادقة على الترشح. وندد ماكغريغور، أحد الشخصيات البارزة في الحركة المناهضة للهجرة في أيرلندا، بـ«العجز الديمقراطي الذي يتعارض مع إرادة الشعب الأيرلندي، وخاصة المنسيين الذين يشعرون بالتخلي عنهم وتجاهلهم من قبل سياسات النظام المقيتة».



ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأيرلندية في 24 أكتوبر لاختيار خليفة لمايكل هيغينز الذي يشغل هذا المنصب إلى حد كبير منذ عام 2011. ولا يزال عدد من المرشحين المستقلين الآخرين يسعون إلى الحصول على تأييد قبل الموعد النهائي في 24 سبتمبر.