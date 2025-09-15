بطولة «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين بدبا 26 سبتمبر الجاري



تحت اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، تنطلق بطولة «هوك سوبر ماتش» لمصارعة الذراعين 26 سبتمبر الجاري، بتنظيم مركز دبا لبناء الأجسام وبمشاركة نخبة اللاعبين من 10 جنسيات مختلفة من أوروبا وآسيا والدول العربية والخليجية، يتنافسون بقوة على لقب أقوى ذراع.



من جهته، أكد سالم الصريدي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة دعم ورعاية مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي للبطولات التنافسية والأنشطة الرياضية التي ينظمها مركز دبا لبناء الأجسام ومنها البطولة المقبلة بما يسهم بتطور هذه الرياضة النوعية التي أصبحت تتمتع برصيد عال من الجماهيرية، موضحاً أن اللجنة المنظمة تواصل استعداداتها للوصول للجاهزية التنظيمية والفنية الكاملة.



بدوره، وصف فيصل الغيص الزعابي، رئيس اتحاد غرب آسيا لمصارعة الذراعين عضو اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، البطولة أنها ستكون إحدى البطولات الأساسية على جدول البطولات السنوية التي يشرف على تنظيمها اتحاد اللعبة، مبيناً أن الخبرة التنظيمية المميزة للجنة المنظمة للبطولة تؤكد القدرة على تنظيم حدث عالمي، متمنياً التوفيق والنجاح للرياضيين في تقديم منافسات قوية تليق بمكانة البطولة، مشيراً إلى أن توجيهات الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، بدعم الجهود الممهدة لنجاح بطولة هوك سوبر ماتش لمصارعة الذراعين بوصفها تمثل إضافة نوعية للساحة الرياضية في الدولة.