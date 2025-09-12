افتتاح فعاليات «مونديال الشباب» للمواي تاي بأبوظبي



افتتحت، مساء أمس، فعاليات بطولة العالم للمواي تاي للشباب، في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي. وتقام البطولة حتى 19 سبتمبر الجاري بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة، وتنطلق النزالات التمهيدية للمنافسات اليوم السبت، وتستمر حتى الجمعة المقبل الموافق 19 سبتمبر، من الساعة 12 ظهراً حتى الثامنة مساء. وشهد حفل الافتتاح «طابور عرض» المنتخبات المشاركة، وأداء القسم من الحكام والمدربين، وتضمن العديد من العروض التراثية.



وأعلن طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، افتتاح البطولة رسمياً، بحضور ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، إضافة إلى رؤساء المنتخبات المشاركة، وأعضاء السلك الدبلوماسي.



وأكد المهيري، خلال حفل الافتتاح، أهمية البطولة لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بما تمثله من زخم كبير يؤكد ريادة دولة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية الدولية، إضافة لأهميتها النوعية لتطوير القدرات التنافسية لأبناء وبنات دولة الإمارات.



وعبّر ستيفن فوكس عن سعادته بالمشاركة الكبيرة من المنتخبات العالمية التي تمثل مختلف القارات في أرض دولة الإمارات، مشيداً بالترتيبات التنظيمية والفنية، والاستضافة المميزة لإمارة أبوظبي، واتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، برئاسة سعادة عبدالله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.



وأعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مشاركة 122 لاعباً ولاعبة في مختلف الفئات والأوزان، من بينهم منتخب أصحاب الهمم، في منافسات بطولة العالم للمواي تاي للشباب. ويخوض منتخب الإمارات المنافسات بأكبر بعثة في تاريخ مشاركته في بطولات العالم، إذ يضم وفده الإجمالي 178 عضواً، من بينهم 122 لاعباً ولاعبة، و21 حكماً، و23 مدرباً، إضافة إلى 12 إدارياً مرافقاً لفئة أصحاب الهمم.