التركماني بصير يحرز لقب النزال الرئيسي في «محاربي الإمارات»



تُوج التركماني بصير سارالييف بلقب النزال الرئيسي في النسخة الدولية الـ63 من سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير في مدينة العين وشهدت 12 نزالاً قوياً، تميزت بالإثارة والندية.



وحسم سارالييف المواجهة أمام منافسه الصربي يفجيني موروزوف في وزن الحر 79 كلغم والتي تميزت بالإثارة وحُسمت بقرار الحكام، بعد نزال قوي وشرس، وفي النزال الرئيسي المشترك، حقق البرازيلي أليكس داسيلفا فوزاً مثيراً على الروسي قربانالي إيسابيكوف بالضربة القاضية في وزن الحر 72 كلغم.



وحضر المنافسات صالح الجزيري مدير السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، كريس بروان رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة، فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية رئيس اللجنة المنظمة، إلى جانب ناصر الزعابي مدير الاتصال المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي.



وفي بقية النزالات، تفوق الروسي ناغمويد سيدوف على البرازيلي فالمير داسيلفا بقرار الحكام في وزن خفيف الثقيل، في حين تمكن المصري فارس من إسقاط الفلبيني أليكس آسيو جونيور بالضربة الفنية القاضية في الجولة الأولى، وفي نزال السيدات، فازت الفلبينية سارا محمود على التركية كنور كورت في وزن الذبابة.



من جانبه أشاد فؤاد درويش، بالنجاح الكبير الذي حققته نسخة العين على المستويين التنظيمي والجماهيري، مؤكداً أن النزالات قدمت لوحة متكاملة من المهارات الفنية والتكتيكات المبتكرة، ما جعل كل مواجهة بطولة مستقلة بذاتها.



وقال درويش: هذا النجاح سيشكل دافعاً لمزيد من التطوير في النسخ المقبلة، بما يواكب الرؤية العالمية للبطولة، ويحقق طموحات مئات الآلاف من الشباب الراغبين في خوض تجربة الاحتراف والوصول إلى منصات التتويج الدولية.