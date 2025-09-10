1200 لاعب ولاعبة يشاركون بـ«مونديال الشباب» للمواي تاي في أبوظبي



أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، انطلاق النزالات في بطولة العالم للمواي تاي للشباب 2025، السبت المقبل، في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة في أبوظبي، بمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة يمثلون 100 دولة في مختلف الفئات العمرية.



وأكد الاتحاد في بيان اليوم، أن البطولة تقام لأول مرة في الشرق الأوسط، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمواي تاي، وأن حفل الافتتاح الرسمي سيقام بعد غد الجمعة.



وقال ستيفن فوكس، الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، إن البطولة ستشهد مشاركة غير مسبوقة من مختلف القارات، ما يجعلها الأكبر في تاريخ منافسات الشباب، مؤكداً أن أبوظبي تمتلك جميع مقومات النجاح لتنظيم حدث نوعي بهذا الحجم.



بدوره أكد طارق محمد المهيري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن استضافة أبوظبي لهذا الحدث العالمي، ترسخ نهج الاتحاد في تنظيم البطولات الرياضية الكبرى، لا سيما أن المشاركة الواسعة تعكس الثقة الدولية الكبيرة في قدرات الإمارات التنظيمية ومكانتها الريادية في الرياضات القتالية.